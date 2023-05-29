台南永康鹽水溪河堤往南科塞爆 議員建議建橋梁疏解

台南市議員朱正軒今市政總質詢時，要求工務局規畫新闢永康及安南間第3座鹽水溪橋，以及永康與南科間的鹽水溪橋，藉此緩解台一線及河堤道路的交通壓力，從根本改善永安橋及溪頂寮橋的車流壅塞情況。

交通局長王銘德表示，地方上可行性研究已審完，已將報告送國發會，待國發會做最後的審查與核定。

朱正軒指出，立委林宜瑾於擔任市議員時，曾向工務局建議興建都會北外環道國一匝道，政院於2019年核定，將於今年施工，但南下匝道尚未規畫，為改善永康交流道與仁德交流道間的平面道路車流壅塞，要求工務局進一步向政院爭取南下匝道經費，並應於北上匝道施工階段即保留介接結構，以利後續南下匝道施工。

朱正軒說，目前永康市永安橋及溪頂寮橋的車流壅塞情況嚴重，建議工務局新闢永康及安南間第3座鹽水溪橋，以及興建永康與南科間的鹽水溪橋，讓正南三路跨鹽水溪銜接怡安路，正北一路跨鹽水溪北沿樹谷大道，緩解台一線及河堤道路的交通壓力。

朱正軒也要求工務局，針對營建署補助中華路及中華東路人行道改善，應加強社會溝通力道，爭取社區及商圈市民鄉親的支持認同，讓沿線成為國際級都會的樣貌，在確保行人路權前提下，盤點人行道之外有路肩或避車灣等設計。若條件上均不允許，也要規畫周邊停車空間，確保社區及商圈與步行環境友善共榮。