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嘉義市新建焚化爐環評過關 嘉縣議員高舉手拿牌抗議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市新建焚化爐環評過關，嘉縣議員陳柏麟高舉手拿牌抗議。記者黃于凡／翻攝
嘉義市新建焚化爐環評過關，嘉縣議員陳柏麟高舉手拿牌抗議。記者黃于凡／翻攝

嘉義市規畫新建綠能發電的焚化爐，日前辦環評公聽會，遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈，嘉義縣議員陳柏麟今在議會高舉手拿牌，抗議市府新建焚化爐，並質疑恐收外縣市事業廢棄物；市府回應，會了解去年公聽會情形，但目前沒有收事業廢棄物規畫。

市府環保局長李佳禾說，嘉義市焚化爐已參加環保署整改計畫，每年整改項目不同，包括焚化爐主體、防治設備等，嘉義市新設焚化爐目前已通過環評，去年有召開地方公聽會，會再了解公聽會情形，來評估要新設焚化爐或整建改善，但目前沒有收外縣市事業廢棄物的規畫。

議員陳柏麟說，嘉義市焚化爐目前單日處理200公噸廢棄物，市環保局認為處理量不足，應參加環保署焚化廠整建改善工程，將單日處理量恢復至300公噸，而不是新建一座焚化爐，將單日處理量提升至500公噸，並質疑要收外縣市的事業廢棄物。

議員陳柏麟說，焚化爐設置在嘉義蛋黃區，燃燒事業廢棄物恐有空污問題，對鄰近水上鄉、中埔鄉影響甚鉅，甚至太保市、民雄鄉都會受影響，但市府一直不聞不問，希望嘉義市政府提供對口，讓嘉義縣能夠有表達意見空間，保障嘉義縣民權益，給地方一個交代。

嘉義市新建焚化爐環評過關，嘉縣議員陳柏麟高舉手拿牌抗議。記者黃于凡／翻攝
嘉義市新建焚化爐環評過關，嘉縣議員陳柏麟高舉手拿牌抗議。記者黃于凡／翻攝

嘉義 焚化爐 廢棄物

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