聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市新建焚化爐環評過關 嘉縣議員高舉手拿牌抗議
嘉義市規畫新建綠能發電的焚化爐，日前辦環評公聽會，遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈，嘉義縣議員陳柏麟今在議會高舉手拿牌，抗議市府新建焚化爐，並質疑恐收外縣市事業廢棄物；市府回應，會了解去年公聽會情形，但目前沒有收事業廢棄物規畫。
市府環保局長李佳禾說，嘉義市焚化爐已參加環保署整改計畫，每年整改項目不同，包括焚化爐主體、防治設備等，嘉義市新設焚化爐目前已通過環評，去年有召開地方公聽會，會再了解公聽會情形，來評估要新設焚化爐或整建改善，但目前沒有收外縣市事業廢棄物的規畫。
議員陳柏麟說，嘉義市焚化爐目前單日處理200公噸廢棄物，市環保局認為處理量不足，應參加環保署焚化廠整建改善工程，將單日處理量恢復至300公噸，而不是新建一座焚化爐，將單日處理量提升至500公噸，並質疑要收外縣市的事業廢棄物。
議員陳柏麟說，焚化爐設置在嘉義蛋黃區，燃燒事業廢棄物恐有空污問題，對鄰近水上鄉、中埔鄉影響甚鉅，甚至太保市、民雄鄉都會受影響，但市府一直不聞不問，希望嘉義市政府提供對口，讓嘉義縣能夠有表達意見空間，保障嘉義縣民權益，給地方一個交代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言