嘉義市新建焚化爐環評過關 嘉縣議員高舉手拿牌抗議

嘉義市規畫新建綠能發電的焚化爐，日前辦環評公聽會，遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈，嘉義縣議員陳柏麟今在議會高舉手拿牌，抗議市府新建焚化爐，並質疑恐收外縣市事業廢棄物；市府回應，會了解去年公聽會情形，但目前沒有收事業廢棄物規畫。

市府環保局長李佳禾說，嘉義市焚化爐已參加環保署整改計畫，每年整改項目不同，包括焚化爐主體、防治設備等，嘉義市新設焚化爐目前已通過環評，去年有召開地方公聽會，會再了解公聽會情形，來評估要新設焚化爐或整建改善，但目前沒有收外縣市事業廢棄物的規畫。

議員陳柏麟說，嘉義市焚化爐目前單日處理200公噸廢棄物，市環保局認為處理量不足，應參加環保署焚化廠整建改善工程，將單日處理量恢復至300公噸，而不是新建一座焚化爐，將單日處理量提升至500公噸，並質疑要收外縣市的事業廢棄物。