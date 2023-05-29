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老屋重新定義 南市歷史老屋整修設計補助最高80萬

中央社／ 台南29日電

為保留時代故事，台南市推出「歷史老屋整修、設計補助」，即日起至7月28日受理報名。針對1971年底前興建完成歷史老屋，推出整修有彈性最高80萬元的建物整修。

台南市政府文化局新聞稿指出，市長黃偉哲關心歷史老屋發展，「112年歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」針對1971年12月31日以前興建完成的歷史老屋，除推出整修有彈性最高新台幣80萬元的「建物整修類」；也可申請保留原始老屋立面搭配新建築空間，最高30萬元的「規劃設計類」等二項類別，藉此引導搭配適當設計與空間轉化，打造滿足新機能同時，留下乘載城市記憶城市走廊。

文化局表示，透過「規劃設計類」補助，將乘載過去記憶老屋，打造成合乎實際需求老屋，既活化環境，也更貼近老屋使用人需求，呼應振興街區歷史老屋目標。

除了從使用人角度出發規劃申請類別外，國立成功大學都市計劃學系教授曾憲嫻帶領的「好舊。好」輔導團隊陪伴、培力支援申請人執行，使整個申請到執行過程更為順暢與簡單。

另外，在執行整修或規劃設計過程，也有建築、結構、施工、產業轉型、空間經營、街區再生等軟、硬體專家學者，提供免費技術資訊及執行建議，以及可向南市文資建財銀行申請舊材料，期盼共同朝向新舊並存更為永續、健康。

老屋 文化局

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