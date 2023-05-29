雲林消防局與台大醫院雲林分院聯手 搶救受困生命

雲林縣消防局與台大醫院雲林分院攜手合作，今天發表「醫消聯防，幸福永揚-虛實整合新一代救援系統」計畫，當重大創傷受困事件發生時，將啟動聯防機制，讓醫護人員在第一時間到達事故現場，讓受困者能獲得即時醫療處置，並順利脫困。

雲林縣平均每年約有1000件次的重大創傷救護案件，消防局長林文山表示，近年來在消防局與轄內各醫院的合作下，積極發展智慧救護，推出許多全國首創的方案，包括2020年率先引進電動骨針，讓病人在第一時間就能得到輸液治療，陸續有縣市跟進。

2021年實施「院前超音波檢傷」，現場使用超音波掃描即能獲知病人有無內出血現象，並上傳醫師群組判讀，繞道送往創傷中心，遇到大量傷患時，更能在第一時間將患者正確分流，已成功救回多名嚴重創傷病人。

林文山指出，過去在發生重大創傷事件時，曾有病人受困於機具、車輛中，一時無法脫困，但其生命徵象又處於不穩定的危急情況，礙於沒有適當啟動機制與合適裝備讓醫護人員安全地在現場執行醫療處置，成為聯防計畫推動契機。

未來緊急救護流程啟動後，會視情況向台大醫院雲林分院啟動聯防機制，協助醫護人員第一時間趕到現場給予其他急救藥物或張力性氣胸的針刺減壓，加強救護生命鏈，林文山感謝雲林分院願意承擔重責大任。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，透過雲林分院、衛生局、消防局三個單位的創新思維，聯防計畫有別於臨時任務編組，有專科醫師、專科護理師，和搜救團隊合作，提供跟在醫院相同規格的急救，他希望聯防機制最好備而不用，但如果真的有需求，能夠派上用場。