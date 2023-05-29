阿里山竹林枯黃 找不到種苗更新 原民盼政府協助育苗
阿里山半片山頭枯黃，鄒族原住民賴以維生的轎篙筍，因簇葉病、生命周期已至，今年大多都已枯死，嚴重影響生計，議員武清山今在議會提出，盼縣府協助重建、提供種苗；縣長翁章梁說，可由林試所打造示範場，也希望中央評估原民需求，提出更優渥造林獎勵金。
武清山說，竹子是阿里山主要經濟作物，約有7成鄒族原住民靠竹筍維持整年生計，近年因竹子老化又得簇葉病，枯死速度很快，嚴重影響鄒族部落生計，大家都很願意配合更新竹林，但山上找不到苗來種植，希望林務局種苗場、農委會農改場等單位協助研發種苗。
農業處長許彰敏說，簇葉病目前無專屬農藥、難以防治，恐只能砍掉更新，阿里山竹林面積逾8成是國有林班承租土地，約有6000公頃，原住民保留地約有500公頃，持續與林務局討論，將召集產官學共同研討，研發健康苗，先做一塊示範區，讓農民知道如何更新。
縣長翁章梁說，阿里山竹林枯黃狀況嚴重，可由林試所研發健康種苗，並做實驗性更新的示範場；另，若農民不種植竹林，改為造林，中央應提出更優渥造林獎勵金，希望中央評估農民基本需求，核定造林獎勵金，提升山區造林意願。
武清山也說，許多人願意配合政策轉型，在竹林種植樹木，但造林獎勵金每公頃20年補助共60萬元，不符合鄉親的期望，無法用造林獎勵金維持基本生活，總不能讓原住民啃樹皮，非常不公平、不正義，希望縣府幫忙爭取。許彰敏表示，會朝維持基本生計方向努力爭取。
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