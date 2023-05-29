阿里山竹林枯黃 找不到種苗更新 原民盼政府協助育苗

阿里山半片山頭枯黃，鄒族原住民賴以維生的轎篙筍，因簇葉病、生命周期已至，今年大多都已枯死，嚴重影響生計，議員武清山今在議會提出，盼縣府協助重建、提供種苗；縣長翁章梁說，可由林試所打造示範場，也希望中央評估原民需求，提出更優渥造林獎勵金。

武清山說，竹子是阿里山主要經濟作物，約有7成鄒族原住民靠竹筍維持整年生計，近年因竹子老化又得簇葉病，枯死速度很快，嚴重影響鄒族部落生計，大家都很願意配合更新竹林，但山上找不到苗來種植，希望林務局種苗場、農委會農改場等單位協助研發種苗。

農業處長許彰敏說，簇葉病目前無專屬農藥、難以防治，恐只能砍掉更新，阿里山竹林面積逾8成是國有林班承租土地，約有6000公頃，原住民保留地約有500公頃，持續與林務局討論，將召集產官學共同研討，研發健康苗，先做一塊示範區，讓農民知道如何更新。

縣長翁章梁說，阿里山竹林枯黃狀況嚴重，可由林試所研發健康種苗，並做實驗性更新的示範場；另，若農民不種植竹林，改為造林，中央應提出更優渥造林獎勵金，希望中央評估農民基本需求，核定造林獎勵金，提升山區造林意願。