為照顧年邁母公職提前退休無悔 他獲南市孝行獎

住台南後壁區的台南市政府工務局秘書室前主任石憲諭，為專心照顧年邁老母石王娥，10年前從公職退休，與妻子一肩挑起照顧母親責任無怨言，孝行傳聞地方，獲得台南市112年孝行獎。

後壁區長陳玉惠在土溝里長林木己陪同，今上午前往林家頒獎，陳玉惠說，石憲諭多年來無微不至的照顧年邁母親，獲頒孝行獎實至名歸。

後壁區公所說，石憲諭育有9名子女，小時候家境並不富裕，石憲諭身為家中長子，姊、弟、妹多在外地工作，父親也在多年前病逝，因老家在後壁上下班往返至少逾2小時，無暇照顧行動不便老母，10年前石憲諭55歲即提早從工務局秘書室主任退休。

石憲諭夫妻陪伴今年滿百歲母親生活起居多年，儼然是母親的左右手，日夜侍親照顧、按時給藥以及定期陪伴就醫，上下廁所、走動均隨侍在側，陪同母親看電視、喝茶、聊天。每逢假期住在外地的姊、弟、妹及其子女常返鄉家聚，兒孫聚首，人數近百人，十分熱鬧，讓老母享受含飴弄孫之樂。