為照顧年邁母公職提前退休無悔 他獲南市孝行獎
住台南後壁區的台南市政府工務局秘書室前主任石憲諭，為專心照顧年邁老母石王娥，10年前從公職退休，與妻子一肩挑起照顧母親責任無怨言，孝行傳聞地方，獲得台南市112年孝行獎。
後壁區長陳玉惠在土溝里長林木己陪同，今上午前往林家頒獎，陳玉惠說，石憲諭多年來無微不至的照顧年邁母親，獲頒孝行獎實至名歸。
後壁區公所說，石憲諭育有9名子女，小時候家境並不富裕，石憲諭身為家中長子，姊、弟、妹多在外地工作，父親也在多年前病逝，因老家在後壁上下班往返至少逾2小時，無暇照顧行動不便老母，10年前石憲諭55歲即提早從工務局秘書室主任退休。
石憲諭夫妻陪伴今年滿百歲母親生活起居多年，儼然是母親的左右手，日夜侍親照顧、按時給藥以及定期陪伴就醫，上下廁所、走動均隨侍在側，陪同母親看電視、喝茶、聊天。每逢假期住在外地的姊、弟、妹及其子女常返鄉家聚，兒孫聚首，人數近百人，十分熱鬧，讓老母享受含飴弄孫之樂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言