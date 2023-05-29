民眾協助警察拘捕人犯傷亡有補償 雲林縣23年來無人申請

雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例在2000年底實施，因應「身心障礙者權益保障法」修改，修改相關法律用詞，今天一讀通過，該條例實施23年來從無人申請，雲林縣多位議員提出建議，希望提高補償金額並納入車損、律師費用等，縣長張麗善允諾，將參考其他縣市作法，提出修正規畫。

雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例在2000年12月30日實施，針對協助警察拘捕人犯的民眾若死亡，或輕、中、重度障礙，甚至是輕傷，都會給予撫卹金或慰問金，最高三百萬元。

雲林縣警察局表示，根據該自治條例，民眾協助警察拘捕人犯，就算只受輕傷，也會核實給付醫療費，並依受傷及經濟狀況發給慰問金二萬元至三十萬元，但至今無人申請。

有員警表示，該自治條例就連多數基層員警都不知情，加上民眾對法令的不了解，或是認為只是輕微挫傷，申請還要經過冗長的行政程序，實在太過麻煩，所以實務上大多是由警友會提供慰問金，金額大多是一、二千元。

雲林縣議員林森、蘇國瓏、蔡東富、黃文祥、許留賓、林岳璋、張維崢、蔡永富等人對於該自治條例都提出意見，國民黨籍議員廖偉晴說，汽車如果有損失應該也要給予補償，希望能一併納入。

無黨籍議員蔡東富、黃文祥都希望根據多年來的物價上漲提高慰問金，民進黨議會黨團總召張維崢說，這次一讀會是文字的修改，希望縣長能夠承諾，接下來針對該條例應該要與時俱進修正，除了人的補償之外，車損也應納入補償。

縣長張麗善說，今天只是針對該自治條例的相關用語修正，通過後，會再針對議員的意見，再做修正的整體規畫，也會參考其他縣市的作法。