留下不朽的人生故事 「全嘉都是作家」百名壯世代報名

嘉義市政府衛生局舉辦「全嘉都是作家」招募說明會，聚集了百位50歲以上的在地勇壯世代爭相報名參加，「全嘉都是作家」計畫從6月開始將透過5場自傳書教學工作坊、20堂自傳書種子人員寫作培訓課程，帶領完成屬於自己的人生傳記，留下精彩紀錄。

市府衛生局長廖育瑋表示，寫作自傳書在回顧過往的生命歷程時，能重新發掘人生點滴、肯定自我、抒發情感，進而療癒自己並讓家人更了解自己，凝聚家庭世代之間的情感，甚至將人生淬煉的智慧傳承給下一代。透過參與寫作課程用不同角度認識自己同時達到終身學習、建立社交連結的效果，增添生活樂趣，促進健康老化、實現積極的第三人生目標。

「全嘉都是作家」活動將帶領嘉義市50歲以上勇壯世代記錄人生章節完成個人的自傳，更進一步協助作品進行微出版與展覽，於6月份陸續開設「教學工作坊」以及「種子人員寫作培訓課程」，透過對話互動式的《從前從前自傳書》作為書寫工具，只要回答書中200道題目，就能輕鬆簡便地完成自己的自傳，無須從零開始，積極培育在地的自傳書引導人員，種下嘉義市人人立傳的文化，持續傳承帶領未來嘉義的勇壯世代完成更多作品。「自傳書工作坊」以及「自傳書種子人員寫作培訓課程」報名資訊將陸續公告於嘉義市政府衛生局官網及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁。