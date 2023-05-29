雲林偶戲節連獲國際大獎 再摘下美國泰利獎銀獎

雲林國際偶戲節主視覺繼榮獲「設計界奧斯卡」的德國IF設計大獎， 偶戲節的CF又再度榮獲「美國電視節目界奧斯卡」美國泰利獎（The Telly Awards）網路廣告類別銀獎，連連得獎獲得國際肯定。

雲林縣長張麗善表示，雲林有完整的布袋戲產業鏈，更發展成台灣重要的藝術技藝，縣府長年來辦理雲林國際偶戲節，建造台灣第一座布袋戲傳習中心，為的就是要保存布袋戲產業，讓台灣布袋戲與世界接軌，這次CF獲獎再次成功地行銷了雲林偶戲節，令人喜賀。

文觀處長陳璧君說，美國泰利獎素有「美國電視節目界奧斯卡」之稱，全球各地大型跨國公司、廣告代理商，趨之若鶩。歷屆得獎作品大多出自HBO、NETFLIX等知名影視集團，這次雲林國際偶戲節CF脫穎而出，讓台灣最具代表性的布袋戲設計創意躍上國際舞台，是一大鼓舞。

陳璧君說，2021年雲林國際偶戲節主視覺及CF共獲3次國際獎項，分別為2022金點設計獎標章、第16屆IDA銀獎與青銅獎的肯定、德國IF設計獎及這次美國泰利獎銀獎，其中IF設計獎更從88個國家競爭中脫穎而出，大大增加國際能見度。

設計師顏伯駿表示，2021雲林國際偶戲節CF延續主視覺的設計，以當代且趣味的手法傳遞具有悠久傳承歷史的偶戲工藝價值，並以眾多具代表性的偶戲角色穿梭其中，以虛喻實地武林擴展為台灣社會縮影。