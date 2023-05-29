台南將軍海淡廠遇反對聲浪 黃偉哲：站在民意這一邊

面對氣候變遷降雨極端化，旱澇越趨明顯，行政院規畫在台南將軍區設全台最大的海淡廠，但地方以滷水會影響漁資源持反對立場，市長黃偉哲今天在市議員蔡秋蘭質詢時表示，若滷水排入海中影響漁業資源，站在民意這一邊，會率民眾來溝通。

預定設在台南將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，面積17公頃，經費190億元，去年已經環保署環評過關，未來最高每天可提供20萬噸供水，也將是全台規模最大海淡廠。市議員蔡秋蘭今天上午質詢時指出，外傳將軍海淡廠將在2023年決標，但因地方有反對意見，問市長的態度。

黃偉哲表示，市府的立場是將軍海淡廠的興建不能造成地方負擔，若淡化過程中造成的滷水排入海中，影響漁資源，使得漁民權益受損，他站在民意這一邊，反對興建。水利局長韓榮華說，行政院

已初步核定將軍海淡廠計畫，目前水利署依相關計畫作業中。水利局表示，預計明年5月完成招標，2028年產水。

韓榮華說，中央已聽到居民的聲音，未來招商時會要求廠商有效利用滷水製作鹽等相關產品，減少排放量，會向居民說明。蔡秋蘭說，希望市府能協助中央向民眾說明，也希望中央對此一開發案能