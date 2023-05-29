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台南將軍海淡廠遇反對聲浪 黃偉哲：站在民意這一邊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蘇秋蘭今天在總質詢時詢問市長黃偉哲對將軍海淡廠的意見。圖／擷自直播畫面
台南市議員蘇秋蘭今天在總質詢時詢問市長黃偉哲對將軍海淡廠的意見。圖／擷自直播畫面

面對氣候變遷降雨極端化，旱澇越趨明顯，行政院規畫在台南將軍區設全台最大的海淡廠，但地方以滷水會影響漁資源持反對立場，市長黃偉哲今天在市議員蔡秋蘭質詢時表示，若滷水排入海中影響漁業資源，站在民意這一邊，會率民眾來溝通。

預定設在台南將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，面積17公頃，經費190億元，去年已經環保署環評過關，未來最高每天可提供20萬噸供水，也將是全台規模最大海淡廠。市議員蔡秋蘭今天上午質詢時指出，外傳將軍海淡廠將在2023年決標，但因地方有反對意見，問市長的態度。

黃偉哲表示，市府的立場是將軍海淡廠的興建不能造成地方負擔，若淡化過程中造成的滷水排入海中，影響漁資源，使得漁民權益受損，他站在民意這一邊，反對興建。水利局長韓榮華說，行政院

已初步核定將軍海淡廠計畫，目前水利署依相關計畫作業中。水利局表示，預計明年5月完成招標，2028年產水。

韓榮華說，中央已聽到居民的聲音，未來招商時會要求廠商有效利用滷水製作鹽等相關產品，減少排放量，會向居民說明。蔡秋蘭說，希望市府能協助中央向民眾說明，也希望中央對此一開發案能

有合理回饋措施，發展地方建設。

行政院規畫在台南市將軍區青鯤鯓興建海淡廠，最高供水量20萬噸。圖／南市水利局提供
行政院規畫在台南市將軍區青鯤鯓興建海淡廠，最高供水量20萬噸。圖／南市水利局提供

台南 水利局 黃偉哲

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