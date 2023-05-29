台南動收所爆滿 暫置所難找場址

流浪貓狗零安樂死後各地收容空間不足，台南兩處公有動收所已爆滿，市府預計在各區成立「暫置所」，不過已提出的10幾處地點都遭地方反對，有議員說，暫置所仍被視為嫌惡設施，要遠離住宅區；市府動保處表示，不會放棄與地方溝通。動保人士則支持別讓收容所集中在某一區，比較公平。

近期多名市議員指出，零撲殺政策下，台南1到4月就發生147件人犬衝突，民代服務處最常接到民眾陳情的就是要求捕捉，但因沒有收容場所，即使抓到也只能結紮後原地回放，效果不佳。

市府2019年起推動在學甲區成立毛孩生命教育園區，地方持續反對，動保處表示，學甲動保園區確定設在第6公墓，面積約1.9公頃，朝公園化設計，興建預算2.09億元，預計10月動工。據了解，市府人員3月已逐一拜訪各里長說明，待細部設計完成再召開說明會。

市府另正規畫在各區成立暫置所，今年編列2500萬元經費，讓各區收容各區的浪浪，不過在10區找了場址都遭到里長及地方人士反對。動保處坦言「困難度很高」，目前在七股區選定1處空曠罕見人煙地點，預定下個月開說明會。

出身大北門區的議員方一峰說，暫置區也被視為嫌惡設施，應遠離住宅區、最好在台61線以西，後續才有討論空間；七股李姓農民也說，先公布詳細地點來供外界檢視，阻力才能降到最低。

議員蔡育輝認為，台南既然是全台光電板最多的縣市，廠商賺大錢情況下，可訂自治條例規定要給回饋金用於設立流浪動物的收容場所與照顧，同時評估於太陽能板下建收容所。

台南市流浪動物愛護協會執行長郭順雄說，己所不欲勿施於人，每一區都有收容所、不讓收容所集中在某一區比較公平，但也不容易找到地方，只能多溝通。