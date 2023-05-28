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籃球場幸福插曲！台籍女向菲籍男友求婚 張麗善祝福：愛要即時

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善為這對異國佳偶牽上紅線，祝福永浴愛河。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為這對異國佳偶牽上紅線，祝福永浴愛河。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天舉辦一場異國3對3鬥牛籃球賽，異國風味餐搭配外籍移工球賽，熱鬧滾滾，擔任英語翻譯的台灣女子蔡佳蓁，當著雲林縣長張麗面前，公開向交往多年的菲律賓籍移工男友「傑蘇」求婚，女生大膽向男生求婚，國內少見全場驚喜，張麗善也為兩人牽紅線強調「愛要即時」，為這場活動多了一段幸福插曲。

雲林縣府為讓外籍移工工作之餘，從事正當休閒，今天在斗六市鎮南小學舉行一場外國人3對3鬥牛及異國料理品嘗會。勞青處長張世忠指出，縣內移工有2萬2千餘人，越南籍1萬多人最多、印尼8千多人、菲律賓近兩千人及泰國1千7百多人，縣府重視移工身心健康，特舉辦鄉 場3對3跨國鬥牛籃球賽，健康交流。

今天籃球賽更出現一段幸福插曲，擔任英語翻譯蔡佳蓁公開向交往多年的菲律賓籍移工男友「傑蘇」求婚，蔡佳蓁以美語向男友真情告白，語驚全場，也感動了包括雲林縣長張麗善在內的所有人，並抱以熱烈的祝福掌聲。

蔡佳蓁說，她熱愛籃球運動，與男友因籃球運動結緣，前不久，她所養心愛的狗狗，不幸離她而去，讓她深深體會「愛要即時」，因此決定藉由今天的籃球賽向男友公開求婚，期待大家能真心祝福她。

雲林縣長張麗善當場贈送這對佳偶新人小禮物，並請兩人獻上愛的親吻，同時幫忙發送喜糖給全場的人分享幸福，也祝福兩人未來要保持運動習慣，強健身體永浴愛河早生貴子，同時要用愛互相扶持，經營婚姻，全場掌聲不斷，喜氣洋洋。

張麗善表示，今天蔡佳蓁愛的故事也是台灣社會包容性的展現，很高興親眼見證這對跨國戀情能夠「有情人終成眷屬」，展現台灣女孩子的熱情和勇氣，期待有更多的移工也能在台灣找到自己的幸福。

台灣女子蔡佳蓁向菲律賓男友求婚成功後，兩人相互獻上愛的親吻，全場抱以烈掌聲祝福。記者蔡維斌／攝影
台灣女子蔡佳蓁向菲律賓男友求婚成功後，兩人相互獻上愛的親吻，全場抱以烈掌聲祝福。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也帶領這對跨國新人發送喜糖，接受全場的祝福。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也帶領這對跨國新人發送喜糖，接受全場的祝福。記者蔡維斌／攝影

移工 雲林 張麗善

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