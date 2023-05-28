季節限定氣味饗宴 台南水道博物館花香迎賓
台南山上花園水道博物館園區內植栽多樣化，隨季節變化展現不同風貌，在鳳凰花季接近尾聲時，玉蘭花、茉莉花等花種接力綻放，不少地方可聞到陣陣清香，迎來氣味饗宴。
台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，面積達20公頃的台南山上花園水道博物館，除了後方古蹟建築群以外，有超過8成以上面積是戶外空地，日治時期曾是南台灣第1座高爾夫球場，後來一度闢為苗圃，當時栽植了一排玉蘭花，經過約一甲子歲月，如今都已經長成約3層樓高的大樹。
館方人員指出，玉蘭花群就在入園主要道路山仔頂大道左側，由於園區林木眾多，加上玉蘭花隱身在高大樹叢中，如果沒有仔細觀察，很容易就遺漏，不過最近正值花季，每天早晚清香撲鼻，很多人都是被香氣吸引，才意外發現玉蘭花蹤跡。
館方人員指出，為了強化花園意象，館方先前向農業局申請大批茉莉花苗，由員工自行栽種在園區周遭，最近陸續開花，除了若有若無的香氣，成為園區另一個特色外，不少花朵呈現紫色，有別於白色茉莉花的傳統印象。
館方人員指出，園區還栽種可用來當作香水原料的梔子花，目前也正盛開，雖然數量不多，但味道濃郁，吸引不少遊客逐香，季節限定的氣味饗宴，也成為園區特殊休憩體驗。
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