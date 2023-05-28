雲嘉南領騎達人加入生力軍 增添「巷子內」旅遊行程

雲嘉南濱海國家風景區管理處昨、今於北門遊客中心辦理導覽領騎培訓，逾70人藉由騎乘自行車走訪北門，希望未來推出更多好玩「巷子內」（內行之意）導覽行程。

這次培訓課程，邀請國立屏東大學地方創生與城鄉治理中心主任葉晉嘉分享「觀光產業與社區資源應用」，由FLCA台灣樂活自行車協會創辦人林惠忠指導「全方位領騎與領騎安全」，並請北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志傳授「遊程規劃分享及導覽示範」，完成一天半室內訓練課程後，第二天下午分組走訪北門多元自行車路線，展開實地領騎導覽訓練。

本次培訓逾70人參加，獲得結訓證書、鹹味浪潮側背包及西濱快線一日票券，也將挑選出8人參與6月4日的「2023極點慢旅三條單車小旅行」領騎導覽實習。

三條單車小旅行分別有「七股-將軍濱海觀光慢遊」秘境美拍．漁村體驗、「北門-Bike訪鹽之古道」鹽滷體驗．文化探尋、「安南-饕客文化騎遊」老街尋寶．生態走讀，讓領騎達人率領遊客騎進雲嘉南濱海小鎮體驗豐富的濕地生態、宗教人文、鹽田古道、鳥類蹤跡…等特色，串聯觀光遊憩資源，欣賞雲嘉南濱海獨特之美。

與會學員說，透過自行車騎遊，更能藉由「慢動」體驗台灣西南沿海美麗風光，跟自己走馬看花完全不一樣。