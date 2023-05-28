雲林老人歡樂唱跳鬥才智 家扶青年設計闖關送鮮雞

為鼓勵退休成為快樂銀髮族，雲林家扶中心今天邀請200戶家庭及全縣各社區樂齡舞團，在虎尾多功能活動中心公園一起快樂唱跳；並由昇樺食品贊助200隻新鮮土雞，讓老人家闖關帶雞回家呷營養，全場老人家卯足全力演出，展現寶刀未老的才藝，讓人刮目相看。

虎尾老人會尊巴舞團熱情開場，跟著音樂動茲動茲，81歲阿嬤張玉踩著輕盈舞步出場，全場歡呼「阿嬤萬歲！」，讓老人家愈跳愈有勁，隨後明月舞蹈班及各社區舞團陸續登場，原住民的「慶豐收」、韓國「阿里郎」優雅的「宮廷舞」，舞者隨著音樂節奏，每支舞曲均舞出老人的熱情與活力。

雲林健身操協會理事長黃淑娟也邀虎尾鎮代主席林嘉弘、議員黃美瑤與阿公阿嬤揮舞手足大跳健身操，全場老少共舞，贏得滿場喝采。林嘉弘說，擁有健康樂活的退休生活，是許多人共同追求，透過才藝闖關和交流，相互學習，才能「快樂健康呷百二」。

身兼家扶委員的昇樺食品董事長吳裕田贊助200隻鮮土雞，除現場品嘗，也提供給銀髮闖關把雞帶回家呷健康，參加雲林家扶釣竿計畫的12位大專生，共發想策劃這場考驗長輩心智體力的闖關遊戲，帶來舞數歡樂。

護理系學生林麗欣說，他們所設計的「健體保健」、「藥學知識」、「精油按摩」，除讓長輩學習如何在家鬆筋健骨，自我療癒；更運用創意設計健康快問快答、筷夾乒乓球等闖關遊戲，考驗手腳智力的反應靈活度，幾位長輩說，我們老了，但是「呷到70，頭殼嘛也金巧！」