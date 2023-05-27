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台南下營農會超市改建重新開幕 推出新產品與多項優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營農會超市改建重新開幕，推出新產品與多項優惠。記者周宗禎／攝影
台南下營農會超市改建重新開幕，推出新產品與多項優惠。記者周宗禎／攝影

台南市下營區農會超市下營店經營多年，空間有點老舊，農會爭取農委會250萬經費、自籌250萬改建後今天重新開幕，並舉辦新產品發表會。農會還請到琉球區漁會總幹事蔡寶興與當地大廚，帶來34公斤黃鮨鮪魚示範如何料理、非常熱鬧。

農會表示，原超市空間與裝潢做全新的改造，並將商品貨架全數更新，引進在地小農商品，而原展售館也遷移至超市後方，除經典的蠶絲被與蠶絲內在美商品，更精選全國多家優質農特產在此販售，打造全新的農業拓展行銷點。

下營農會「為感謝消費者對農會的厚愛並擴大慶祝開幕」，今天舉辦「下營區農會超市、農產精品展售館開幕暨農特產品促銷展售會」，家政班舞蹈熱鬧開場，還有屏東的琉球區漁會的生猛殺魚秀。現場有台南各區農會展售、有機友善耕作農好市集、幸福農村推動計畫成果展，還有許多好康優惠。

農會今天還配合推出新產品「黑豆多醣體」，是農會與工研院產官合作、利用特殊萃取技術提煉「黑豆中的大豆異黃酮加入β-葡聚醣」成分的保健食品。

台南下營農會超市改建重新開幕，推出新產品與多項優惠。記者周宗禎／攝影
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農會 琉球 台南

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