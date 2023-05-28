德國巴歆縣長訪雲林智慧農業

雲林縣1999年與德國巴歆縣締結姊妹縣，巴歆縣長、議長率團到雲林進行5天4夜參訪活動，昨到口湖「台灣鯛生態創意園區」、「水林微醺農場」、「北港宏昇芽菜」參訪智慧農業。縣府農業處說，縣府成功輔導多個場域轉型導入AI智慧農業科技，讓傳統農業與數位科技結合。

德國巴歆縣長Stefan Sternberg（史騰貝格）偕同梅佛邦邦政府內政、建設暨數位廳廳長Christian Pegel（裴格爾）及巴歆縣議會議長OlafSteinberg（史坦貝格）等6人，對透過AI智慧及大數據應用，達到減輕人力負擔、提升養殖效能成果讚不絕口。

農業處長魏勝德說，參訪重點在數位化重大設施，觀摩智慧教育中心、智能居家生活館。台灣鯛生態創意園區透過IOT感測設備監控養殖池，每單位養殖面積平均年產量比起傳統戶外型魚塭高出約15倍以上，節水、低碳循環省工省力。水林微醺農場以溫室設施，成為國內少數1年四季都能穩定供貨小黃瓜農場。北港宏昇芽菜全台設備最完善，生產高品質豆芽菜。

史騰貝格表示，在雲林看到很多智慧科技應用，他們會把台灣科技帶回德國，希望跟雲林有更多交流合作。雲林縣府計畫處長李明岳說，巴歆縣與雲林都是農業縣，希望交流讓台灣農業、雲林優質農產走到國際。