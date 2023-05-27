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智慧農業既節水又減碳 德國巴歆縣長直奔雲林觀摩

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
德國巴歆縣參訪團今天到水林微醺農場參訪，微醺農場配合半自動化的養液系統進行知識化管理，是國內少數全年供應小黃瓜的農場。圖／雲林縣政府提供
德國巴歆縣參訪團今天到水林微醺農場參訪，微醺農場配合半自動化的養液系統進行知識化管理，是國內少數全年供應小黃瓜的農場。圖／雲林縣政府提供

雲林縣的姊妹縣德國巴歆縣由縣長Stefan Sternberg（史騰貝格）偕同梅佛邦邦政府內政、建設暨數位廳廳長Christian Pegel（裴格爾）及巴歆縣議會議長Olaf Steinberg（史坦貝格）等6人，到雲林進行5天4夜雲林參訪，了解雲林數位化設施推動情形，今天一行人參訪雲林智慧農業推動成果，對於雲林縣透過AI智慧及大數據應用，達到減輕人力負擔、提升養殖效能的成果讚不絕口。

雲林縣1999年與德國巴歆縣締結姊妹縣，建立友善的交流關係，考量數位化是各項產業未來趨勢，這次到雲林參訪重點鎖定在雲林縣數位化的重大設施，包括觀摩雲林智慧教育中心、智能居家生活館，今天則到到口湖「台灣鯛生態創意園區」、「水林微醺農場」、「北港宏昇芽菜」參訪智慧農業推動成果。

雲林縣府農業處長魏勝德說，台灣鯛生態創意園區透過IOT感測設備監控養殖池，根據水殖自動檢測數據分析，啟動自動投餌、投藥、給氧、汙水過濾殺菌處理等系統，降低養殖漁業的人力負擔，每單位養殖面積平均年產量比起傳統戶外型魚塭高出約15倍以上，不僅節水，而且低碳循環省工省力。

水林微醺農場以溫室設施，導入離地式的介質栽培模式，配合半自動化的養液系統進行知識化管理，與在地農友配合，成為國內少數一年四季都能穩定供貨小黃瓜的農場。

北港宏昇芽菜是全台設備最完善的芽菜工廠，不僅通過包括ISO在內的多項驗證，還有一條龍的自動化生產設備與冷鏈設備，並採用「高科技智慧農業系統」，應用科技蒐集芽菜生長參數，生產出更高品質的美味芽菜。

魏勝德說，近年雲林縣成功輔導多個場域轉型導入AI智慧農業科技，未來想要邀請更多的農漁民來加入智慧農業的行列，讓雲林農業跳脫舒適圈，因應未來的挑戰，變得更有實力。

史騰貝格表示，這二天在雲林縣看到很多智慧科技在生活中應用，他們會把台灣這的科技帶回德國，希望未來跟雲林縣有更多的交流合作計畫。雲林縣府計畫處長李明岳說，巴歆縣跟雲林一樣是農業縣，希望這次的交流有機會讓台灣的農業、雲林優質農產可以走到國際上。

德國巴歆縣參訪團今天到台灣鯛生態創意園區參訪，園區根據水殖自動檢測數據分析，啟動自動投餌、投藥、給氧、汙水過濾殺菌處理等系統，降低養殖漁業的人力負擔。圖／雲林縣政府提供
德國巴歆縣參訪團今天到台灣鯛生態創意園區參訪，園區根據水殖自動檢測數據分析，啟動自動投餌、投藥、給氧、汙水過濾殺菌處理等系統，降低養殖漁業的人力負擔。圖／雲林縣政府提供

雲林 德國 農業

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