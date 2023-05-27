甩行人地獄污名 嘉縣增15公里人行道 恢復89處三色號誌

行政院會前天通過「行人優先交通安全行動綱領」，嘉義縣今年底將增設及改善人行道總計15公里，並完成4處校園及高齡環境周邊路口改善，89處夜間閃光號誌路口將恢復三色燈號24小時運作，50處易肇事路口實施高發路口精緻執法，提升全縣交通安全。

縣府建設處長郭良江表示，針對縣內校園周邊及人車流集中的道路行人及高齡友善環境進行盤點，預計在今年底增設及改善人行道總計達15公里。

郭良江說，行人路口安全改善措施，包括路口安全停等空間、庇護島及增設行人專用號誌等，預計完成225處；無號誌路口安全改善，於支道劃設停標字、停止線及減速設施標線等，預估完成420處。

增設及改善人行道遍及縣內18鄉鎮，其中以竹崎、太保、朴子、水上、民雄、中埔、大林、鹿草及布袋等最多，行人路口安全改善措施則以太保、民雄、水上及朴子執行最多處。

除人行道改善，為降低車禍事故，嘉縣府建設處指出，全縣原有三色號誌1069處，其中有1029處在晚上10時至清晨5至6時是閃光燈運轉，部分路口在清晨4時至6時車禍死傷多，今年5月起易肇事路恢復三色燈號24小時運作，目前已有89處恢復三色燈號運轉，940處仍維持深夜閃光燈運轉。