府城南管社團「鳳鳴社」解散72年 將復社重上街頭

府城知名的南管音樂社團「鳳鳴社」，解散72年後，明天將在商滿生紀念館復社，屆時將透過「與神同行」、「架棚復社」等活動，讓文化回到公廟走唱，重上街頭。

鳳鳴社「太平歌」屬南管音樂，是昔日北區大銃街元和宮四大軒社之一，72年前在團長王生過世後解散，王生曾孫王國清近10年來為復社奔走，所幸「古意唸歌團」團長羅士哲居間促成，去年8月在台獨人士商滿生的孫女商毓芳策劃下，開始在中西區「商滿生紀念館」啟動復社練習。

同時是鳳鳴社成員的商毓芳今天告訴中央社記者，目前鳳鳴社成員約20人，分屬不同世代，成就府城特有城市樂音與人文風景，鳳鳴社的復活，無疑是真實的台灣文藝復興。

商毓芳同時引用1926年5月13日「台南新報」一則「獲賞而歸」的報導，文中提到「者番屏東迎神。台南團中選優勝，獲賞金牌兩面。旗數旒。台南中最有特色者。即鳳鳴社之南管樂隊也」，足見百年前鳳鳴社風靡一時的光景。

鳳鳴社明天將在商滿生紀念館復社，屆時將從商滿生紀念館出發，沿途參拜開基武廟、大天后宮、祀典武廟、大士殿、忠澤堂、開基天后宮，再前往大銃街的元和宮。

商毓芳表示，台南是台灣最重要的歷史城市，也是眾神之都，不論是發展城市觀光或文化保存，應建立人本交通系統，讓太平清曲復活，也代表城市人文底蘊，這是文化首都最值得珍惜和驕傲的地方；鳳鳴社復社，將以「與神同行」的走唱策展，讓城市文明走出來，府城文化唱回來。