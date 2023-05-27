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疫情解封文財殿音樂暨民俗技藝競賽恢復 黃敏惠：扎根文化藝術

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽。圖／嘉市府提供
嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽。圖／嘉市府提供

嘉義市文財殿慶祝文財尊神千秋暨入火安座34周年紀念，上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽，廟埕熱鬧滾滾， 吸引民眾觀賞，市長黃敏惠到場聆聽北園國小太鼓隊開場表演，感謝文財殿長期推動音樂技藝，扎根文化藝術教育能量。

賽程今明兩天，共有國小鼓樂、國樂、西樂、傳統技藝、舞蹈及國中國樂、管樂等共51組隊伍參賽，比賽項目包括傳統鼓樂合奏、國樂合奏、絲竹樂合奏、管樂合奏、西式打擊樂、直笛合奏、弦樂合奏、舞龍舞獅以及團體舞蹈等，融合中、西方文化元素，同時兼具傳統與創新的意涵，場面熱鬧精彩。

黃敏惠感謝文財殿主委羅元慶、幹事暨全體委員與志工團隊，投入公益，用心努力，財神盃音樂暨民俗技藝競賽，3年多來疫情停辦，今年復辦，看到選手自信好感動，公部門能量有限，民力無窮，文化藝術教育向下扎根，透過比賽讓孩子更進步。 羅元慶說，結合音樂、技藝與傳統宗教，鼓勵國中小學生發展多元才藝，用藝術美化心靈，孩子對音符及傳統技藝創意詮釋，替廟宇注入活潑元素。

賽程請上文財殿官網http://www.cywtd.org.tw/查詢。獎勵方式第1名每組各取1隊，獎金2萬元，獎牌1座；第2名每組各取1隊，獎金1萬5千元，獎牌1座；第3名每組各取1隊，獎金1萬元，獎牌1座；優勝獎金5千元，獎牌1座。

嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽，廟埕熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供
嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽，廟埕熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供
嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽，廟埕熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供
嘉義市文財殿上午在廟前廣場，舉辦為期2天第9屆財神盃嘉縣市國中小音樂暨民俗技藝競賽，廟埕熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供

國樂 黃敏惠 小學生

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