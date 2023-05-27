影／搶救失敗！台南社區砍除成排茄苳樹 民眾痛心哀悼

公民搶救台南市東區長榮路、東寧路口有7棵茄苳樹失敗，成大學廬社區上午8時許雇工砍除茄苳樹，管委會主委在現場，只強調樹木只有20多年並非搶救民眾說的40年；雖然區公所、市府都曾協助勸導，但樹木仍照預定計畫砍除，附近關心民眾看了相當痛心「曾經看過有老鷹休息，樹砍了生態也消失了」。

據社區在茄落樹上貼出的告示，是擔心安全問題；現場茄苳樹有1棵傾斜、其他的則擔心日後長大撐破花台等安全考量，決定移除至少7棵茄苳樹。主委今天在現場指揮，表示要忙工程沒時間受訪，需要另約時間，也要求不能拍到他，管委會副主委說不受訪。

先前護樹公民聲援搶救，台南社大研究員建議拆掉花台作整體棲地改善，讓樹原地活命，也有民眾建議移植，但社區以花台是社區共有財產等理由，並非管委會可以決定，今天砍除樹木仍照常進行。

在電鋸聲中，一棵棵茄苳樹應聲倒下，再被鋸成木塊，當成廢棄物清理載走，住附近住戶一早跑來關心，看到工人鋸樹直呼「太粗暴」，非常傷心拍照記錄後，搖頭嘆息離開。