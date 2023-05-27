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影／搶救失敗！台南社區砍除成排茄苳樹 民眾痛心哀悼
公民搶救台南市東區長榮路、東寧路口有7棵茄苳樹失敗，成大學廬社區上午8時許雇工砍除茄苳樹，管委會主委在現場，只強調樹木只有20多年並非搶救民眾說的40年；雖然區公所、市府都曾協助勸導，但樹木仍照預定計畫砍除，附近關心民眾看了相當痛心「曾經看過有老鷹休息，樹砍了生態也消失了」。
據社區在茄落樹上貼出的告示，是擔心安全問題；現場茄苳樹有1棵傾斜、其他的則擔心日後長大撐破花台等安全考量，決定移除至少7棵茄苳樹。主委今天在現場指揮，表示要忙工程沒時間受訪，需要另約時間，也要求不能拍到他，管委會副主委說不受訪。
先前護樹公民聲援搶救，台南社大研究員建議拆掉花台作整體棲地改善，讓樹原地活命，也有民眾建議移植，但社區以花台是社區共有財產等理由，並非管委會可以決定，今天砍除樹木仍照常進行。
在電鋸聲中，一棵棵茄苳樹應聲倒下，再被鋸成木塊，當成廢棄物清理載走，住附近住戶一早跑來關心，看到工人鋸樹直呼「太粗暴」，非常傷心拍照記錄後，搖頭嘆息離開。
最早在臉書發起搶救的陳姓醫師也難過說，台灣的教育竟是容不下幾棵樹生長，種樹就是希望它長得好，平常就要維護定期修剪，卻只因樹枝曾掉落擔心有責任問題，就將樹木砍除。城市綠地已經夠少了，「明年台南400但這座城市到底留下什麼文化歷史？」
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