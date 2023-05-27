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看好台南觀光 福泰集團進駐大億麗緻

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南大億麗緻酒店熄燈3年，福泰集團確定進駐，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影
台南大億麗緻酒店熄燈3年，福泰集團確定進駐，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店熄燈3年，因位在市中心蛋黃區，疫情過後傳來好消息，由福泰國際旅館管理顧問公司承租該大樓，租期20年，未來將投入10億元、約2年整修，引入日本飯店品牌，預計2025年第一季開幕。

市長黃偉哲說，3年多來，約超過10幾家國內外知名品牌陸續與國泰人壽接洽，現在終於確定由福泰飯店集團向國泰人壽承租該大樓，申設國際觀光旅館。2023年台南旅宿家數突破800家，穩居六都之冠，客房收入持續成長逐漸恢復疫情前表現，相信福泰飯店集團加入，將為台南觀光產業挹注新量能。

市府觀旅局代理局長林國華表示，台南2020至2022年住宿率連續3年六都第一，2022年住宿率排名全國之冠，成績亮眼前景看好，也成功促成本次招商。福泰集團與國泰人壽將共同投資10億元，預計申設315間客房國際觀光旅館。

林國華說，觀光旅遊屢開紅盤後市看漲，福泰飯店集團與國壽已完成議約，進駐原大億麗緻酒原建物，市府疫情期間除以紓困輔導與低度觀旅活動舉辦，陪同旅宿業者渡過艱困時期，更持續輔導業者服務品質提升。

黃偉哲表示，大億麗緻酒店2020年不敵新冠肺炎疫情衝擊，同年6月30日熄燈至今，期間有國內外知名品牌陸續與國泰人壽展開接洽，市府積極扮媒合角色，終於傳出好消息，將由國泰人壽與福泰飯店集團攜手合作。

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