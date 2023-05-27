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去年遊客大減 嘉議員提議博茶會換地點
去年高山茶都嘉義博茶會，第4年在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦，9天活動遊客人數約1.8 萬人次，相較前年34.6萬人次、2019年18萬人次大幅減少；昨天縣議員何子凡、詹琬蓁質詢提議更換不同地點舉辦，活絡不同鄉鎮社區觀光產業。
文觀局長徐佩鈴答詢說，會將議員意見會納入考量，今年地點仍設在茶產區為主，會加入年輕化及咖啡產業等元素，會通盤評估後選定活動地點，去年遊客減少主因是天候不佳，活動舉辦期間遇下雨，會針對活動全盤檢討，地點與政治無關。
縣議員何子凡、詹琬蓁質詢說，中埔鄉中埔農會金蘭分部，因鄰近阿里山公路及國道三號中埔交流道，活動地點頂六交通易壅塞、腹地有限，提議換不同地點舉辦，讓不同鄉鎮社區觀光產業活絡。
何子凡表示，將嘉義博茶會與南投世界茶葉博覽會對比，南投去年80萬人次，遊客歷年都增加，縣府在同一地點舉辦多年，是有政治因素等考量，在番路鄉欣欣水泥森活園觀光工廠舉辦，就有足夠大的腹地空間。詹琬蓁也說，每年投入上千萬元舉辦博茶會，中埔鄉同一地點已舉辦多年，該修都已修繕，建議讓18鄉鎮市輪流舉辦，提升其他鄉鎮發展。
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