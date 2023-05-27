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斗六道路改善陣痛期 惹民怨

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六市區內環有25處危險、易肇事路口都在進行人行道改善工程。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市區內環有25處危險、易肇事路口都在進行人行道改善工程。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為高齡化城市，縣府配合行政院「行人優先交通安全行動綱領」，斗六市目前正進行大規模進行道路及人行道改善，希望藉此改善路邊占用情況，但在施工階段許多道路標線尚未完成，不少民眾一時難以適應抱怨連連，打進公所抱怨、陳情電話不斷。

斗六大規模道路及人行道改善，包括外環道路及周邊環境整體提升等4項工程計畫，市公所盼透過人行道改善工程，讓路邊占用情況獲得改善，過程中既要與占用路邊的民眾溝通，還要配合管線工程的整合，相當不易，過程艱辛。

除外環道路改善，市區內環25處危險、易肇事路口都在進行人行道改善工程，部分路口透過人行道外推，縮短行人穿越馬路距離，也減少大車內輪差造成意外發生，但不少民眾一時難以適應，抱怨、陳情電話不斷打進市公所，市公所希望民眾能夠理解，改善行人安全是勢在必行的工作。

縣府配合行政院「行人優先交通安全行動綱領」，今年底增設及改善人行道計5.2公里、完成82處行人路口安全改善措施，夜間閃光號誌路口將恢復三色燈號24小時運作，提升整體交通安全。

縣府工務處長汪令堯表示，增設及改善人行道遍及20鄉鎮，以斗南、虎尾、古坑、西螺、北港、大埤等最多，行人路口安全改善措施則以斗南、北港、麥寮、林內執行最多處。

汪令堯說，考量雲林高齡化，為提升長輩外出及通行安全，縣府正研擬高齡者安全走廊計畫，針對里民活動中心、長青食堂、樂齡學習中心及社區宮廟等高齡者據點周邊人行環境及既有行人設施盤點改善，提升整體交通安全。

人行道 高齡化 行政院

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