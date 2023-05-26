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台南特奧選手將遠征德國 黃偉哲贈金勉奪佳績

中央社／ 台南26日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／翻攝
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／翻攝

2023夏季世界特殊奧林匹克運動會6月17日將在德國柏林登場，台灣派出67名選手，其中8人來自台南。台南市長黃偉哲今天贈送每人新台幣1萬元營養金，期勉他們爭取最高榮譽。

台南8名選手將參加2023夏季世界特殊奧林匹克運動會，黃偉哲期盼選手們表現卓越，在國際舞台大放異彩。南市府會成為選手最有力後盾，給予協助及提供充足經費，讓選手無後顧之憂。

台南市政府發布新聞稿指出，世界特奧會每2年舉行1次，分夏季和冬季運動會，今年夏季特奧會將於6月17日至25日在德國柏林登場，全球運動員齊聚較勁。台灣代表隊67名選手中有8人來自台南，分別是桌球陳玉化、楊維哲；滾球王珮怡、張沛辰；籃球黃家賢、陳華智；5人制足球張明哲、方浚峰等。

陳玉化表示，剛接觸桌球時，連基本動作都不會，但從未缺席練球，在教練指導下打出興趣與自信。楊維哲則說，最大興趣是運動，有時間就想運動，有機會出國比賽一定要拿金牌回來。

張明哲指出，足球訓練雖辛苦，但可和夥伴聊天講笑話，讓自己接受挑戰變得更強，學習更多東西。方浚峰表示，以前很少離家這麼多天，這次集訓不但可和夥伴練習，還學習到洗衣服、整理裝備及照顧自己。

王珮怡、張沛辰曾在民國111年全國身心障礙運動會團體賽項目中獲得銅牌，王珮怡109年則在全國身心障礙運動會勇奪金牌，張沛辰曾在111年台南市澄輝盃身心障礙者滾球比賽中拿到銀牌。

黃家賢曾在111年全國身心障礙運動會表現優秀，在特奧籃球團體賽勇奪銀牌。陳華智則表示，經過融合訓練，不僅熟悉每名隊員的能力與特質，也提升自己的反應與思考力，將幫助團隊場上表現。

運動 足球 黃偉哲

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