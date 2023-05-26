台61線南延新路線 南市議員：地方堅決反對走台17線

台61線西濱快速公路南延新路線，其中台南路段進入安南區路線爭議，議員郭信良今天在市政總質詢時說，公路總局正在興建新曾文溪大橋，預計2028年完工通車。只是近來傳出，公路總局提議進入安南區後的新路線是接台江大道後連台17線道，再連接北汕尾大道到四草大橋進入安平區，其中台17線路段，恐會造成交通阻塞，邁入交通黑暗期，地方居民並不樂見。

市長黃偉哲表示他也認同郭信良的意見，但中央不要，請工務局持續反映地方心聲；工務局長蘇金安表示，這條路線經過漁光島必須走高架高度至少60公尺以上，還有經過安平港也是問題，目前有多個方案都會向公路總局建議。

台61線西濱道路到台南就中斷，地方爭取延伸進入台南接高雄，但進入台南市路線爭議大，郭信良說，地方強烈反對走台17線再挖一次馬路進入交通黑暗期，郭信良建議市府應向公路總局反應地方居民意見，走原來的濱海路線，也就是台江大道後西轉1-40-40M計畫道路，過了媽祖宮社區再轉入北汕尾大道接四草大橋，進入安平區，貼近濱海的路線可以帶動地方上的發展。市府要先讓公路總局瞭解地方的建議，解決台61線穿越台江公園的限制，才有機會促進地方發展。

台南市工務局說明台61延伸至高雄執行進度，該案北起本市安南區台江大道，南至高雄市濱海聯外道路起點（橋頭區典昌路）。按目前路線方案，總經費概估約920至1330億元左右，建設期程約16年。