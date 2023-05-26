狂賊偷電線變賣害游泳池沒辦法營運 受害公所閉門修復

雲林縣崙背鄉立游泳池的熱水器、電纜線日前遭竊，配電箱被破壞，需要一段時間修復，鄉公所原本預計6月開放游泳池，如今遇到狀況，恢復營運可能還得再等等；另鄰近的西螺、古坑等鄉鎮游泳池仍在招商及救生員當中，斗南鎮立游泳池則因老舊將拆除，未來將納入小東重畫區多功能運動館興建工程。

每年6至9月開放的崙背鄉立游泳池，竟在即將開放之際遭到3名竊賊闖入，盜取30多公斤的電纜線及熱水器，配電箱也被破壞到無法使用，西螺警分局循線追查，日前在麥寮鄉逮人，但多數贓物已變賣，其中5公斤電纜線順利尋回。

崙背鄉公所表示，恢復營運前得先重新檢查線路與用電安全性等問題；西螺鎮立游泳池去年因疫情暫停開放，目前正與委外廠商洽談中；古坑鄉立游泳池則在招募救生員，人力補足就會開放，3處的營運日期均會在公所網站公告。