機車族未戴安全帽傷亡增 雲林警加強取締

雲林縣今年1月到4月因未戴安全帽而造成車禍的件數有3死98傷，較去年同期增加3死18傷，為降低機車族傷亡，雲林縣警察局今天表示，加強取締未戴安全帽等違規事項。

根據雲林縣警察局統計，今年1至4月因未戴安全帽而造成車禍的件數有3死98傷，去年同期則是0死84傷，增加3死18傷。

雲林縣警察局今天發布新聞稿表示，為有效防制交通事故發生，展現警察執法強度作為，今年1至4月，已取締未戴安全帽件數達2178件，與去年同期取締1570件相比，增加608件。

警方指出．依據交通部統計，未戴安全帽發生交通事故的致死機率，是有正確配戴者的8.63倍，儘管現今大多數民眾騎乘機車時，都會記得戴安全帽，但仍有少數民眾貪圖一時方便，未戴安全帽或未戴好安全帽，導致時有發生交通事故造成嚴重傷亡。

警方說，為有效降低機車族傷亡，員警在易肇事路段，針對闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、未戴安全帽速等違規項目加強取締，防制車禍發生與提升交通安全。

縣警局也提醒，安全帽不是有戴就好，應適合頭形，穩固戴在頭上，以免交通事故撞擊或摔落路面的瞬間，安全帽飛脫，未發揮保護效果。