快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

機車族未戴安全帽傷亡增 雲林警加強取締

中央社／ 雲林縣26日電

雲林縣今年1月到4月因未戴安全帽而造成車禍的件數有3死98傷，較去年同期增加3死18傷，為降低機車族傷亡，雲林縣警察局今天表示，加強取締未戴安全帽等違規事項。

根據雲林縣警察局統計，今年1至4月因未戴安全帽而造成車禍的件數有3死98傷，去年同期則是0死84傷，增加3死18傷。

雲林縣警察局今天發布新聞稿表示，為有效防制交通事故發生，展現警察執法強度作為，今年1至4月，已取締未戴安全帽件數達2178件，與去年同期取締1570件相比，增加608件。

警方指出．依據交通部統計，未戴安全帽發生交通事故的致死機率，是有正確配戴者的8.63倍，儘管現今大多數民眾騎乘機車時，都會記得戴安全帽，但仍有少數民眾貪圖一時方便，未戴安全帽或未戴好安全帽，導致時有發生交通事故造成嚴重傷亡。

警方說，為有效降低機車族傷亡，員警在易肇事路段，針對闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、未戴安全帽速等違規項目加強取締，防制車禍發生與提升交通安全。

縣警局也提醒，安全帽不是有戴就好，應適合頭形，穩固戴在頭上，以免交通事故撞擊或摔落路面的瞬間，安全帽飛脫，未發揮保護效果。

安全帽 警察

延伸閱讀

雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注

外籍男大生紀念安全帽被賊丟棄 警員掛心22天後幫找回

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

入住復健機構想外出遭拒 新竹男竟持刀抵脖恐嚇專管員

相關新聞

台南列全球10大永續旅遊目的地 台灣唯一入選

知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，其中，台南因致力發展永續產業及太陽能、積極部署智慧城...

台61線南延新路線 南市議員：地方堅決反對走台17線

台61線西濱快速公路南延新路線，其中台南路段進入安南區路線爭議，議員郭信良今天在市政總質詢時說，公路總局正在興建新曾文溪...

狂賊偷電線變賣害游泳池沒辦法營運 受害公所閉門修復

雲林縣崙背鄉立游泳池的熱水器、電纜線日前遭竊，配電箱被破壞，需要一段時間修復，鄉公所原本預計6月開放游泳池，如今遇到狀況...

改善行人安全！雲林407處夜間閃光號誌路口 恢復三色號誌運轉

行政院會昨通過「行人優先交通安全行動綱領」，雲林縣配合行動綱領及校園通學安全等課題，將在今年底增設及改善人行道計5.2公...

翻轉行人地獄！南市議員：從捷運、鐵路地下化規畫一併改善

台南市議員黃肇輝今天總質針對台南重大交通建設，包含捷運、鐵路地下化要求做好規畫，透過新的建設，一併改善交通地獄的問題，捷...

雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注

雲林縣是養豬大縣，肉品市場成立40餘年，廠區設施、設備老化，缺乏冷鏈、物流規畫，去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦