雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注
雲林縣是養豬大縣，肉品市場成立40餘年，廠區設施、設備老化，缺乏冷鏈、物流規畫，去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，預計明年初完工。
雲林肉品市場每天拍賣逾2500頭豬，占全台1成，為台灣少數同時具備豬、牛、羊等家畜屠宰線的肉品市場，去年九月進行第一期整建工程，工程預算16億元，除肉品市場自有財源1億元、原始股東增資3億元，中央補助3億元，日前雲林縣長張麗善再向中央爭取補助，行政院副院長鄭文燦同意增加補助8億元，不足1億元辦理舉債。
肉品市場總經理黃加安說，肉品市場過去只有單一出入口，改建後將改為雙向出入口，並建置牛羊屠宰線、現代化屠宰線、冷鏈倉儲、拍賣場等，保障豬價平穩，他認為透過在地飼養、屠宰、加工，才能讓產業永續經營。
肉品市場屠宰線改善後，每年屠宰量將從36萬頭增加到110萬頭，年產能提高3倍，目前一期工程已完成臨時辦公室結構、A區臨時繫留欄工程，並持續進行轉角道路拓寬工程、新建豬隻屠宰線，至於冷凍倉儲、肉品加工區、屠體評級拍賣市場新建、牛羊屠宰線及繫留欄新建、汙水處理重建則將於第二期工程執行。
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