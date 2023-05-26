雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，圖為議員聽取簡報。記者陳雅玲／攝影
雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，圖為議員聽取簡報。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是養豬大縣，肉品市場成立40餘年，廠區設施、設備老化，缺乏冷鏈、物流規畫，去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，預計明年初完工。

雲林肉品市場每天拍賣逾2500頭豬，占全台1成，為台灣少數同時具備豬、牛、羊等家畜屠宰線的肉品市場，去年九月進行第一期整建工程，工程預算16億元，除肉品市場自有財源1億元、原始股東增資3億元，中央補助3億元，日前雲林縣長張麗善再向中央爭取補助，行政院副院長鄭文燦同意增加補助8億元，不足1億元辦理舉債。

肉品市場總經理黃加安說，肉品市場過去只有單一出入口，改建後將改為雙向出入口，並建置牛羊屠宰線、現代化屠宰線、冷鏈倉儲、拍賣場等，保障豬價平穩，他認為透過在地飼養、屠宰、加工，才能讓產業永續經營。

肉品市場屠宰線改善後，每年屠宰量將從36萬頭增加到110萬頭，年產能提高3倍，目前一期工程已完成臨時辦公室結構、A區臨時繫留欄工程，並持續進行轉角道路拓寬工程、新建豬隻屠宰線，至於冷凍倉儲、肉品加工區、屠體評級拍賣市場新建、牛羊屠宰線及繫留欄新建、汙水處理重建則將於第二期工程執行。

雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中。記者陳雅玲／攝影
雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中。記者陳雅玲／攝影
雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，圖為肉品市場拍賣處。記者陳雅玲／攝影
雲林肉品市場去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算16億元，原本中央只補助3億元，縣長張麗善日前再向中央爭取到8億元補助，雲林縣議會今率隊到肉品市場考察營運狀況及工程進度，目前工程緊鑼密鼓進行中，圖為肉品市場拍賣處。記者陳雅玲／攝影

豬價 雲林

延伸閱讀

化製車1天只收1次…臭氣惹民怨 雲縣提解方求中央認同

雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

雲林「小日月潭」夠美了為何還要植樹？原來還有這作用

雲林縣2至3月成功阻詐722萬多元 張麗善：建立強力打詐防騙機制，保護人民財產安全

相關新聞

改善行人安全！雲林407處夜間閃光號誌路口 恢復三色號誌運轉

行政院會昨通過「行人優先交通安全行動綱領」，雲林縣配合行動綱領及校園通學安全等課題，將在今年底增設及改善人行道計5.2公...

翻轉行人地獄！南市議員：從捷運、鐵路地下化規畫一併改善

台南市議員黃肇輝今天總質針對台南重大交通建設，包含捷運、鐵路地下化要求做好規畫，透過新的建設，一併改善交通地獄的問題，捷...

雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注

雲林縣是養豬大縣，肉品市場成立40餘年，廠區設施、設備老化，缺乏冷鏈、物流規畫，去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算...

台南藍軍轟「國父銅像」何時重見天日 市府：要有共識

台南市議員王家貞今天在總質詢，指賴清德在台南市長任內，被蔡丁貴拉倒的國父銅像，在國民黨團募款修復後，鎖在冰冷的柳營科技園...

奧運輪椅舞蹈國家隊選拔賽 本周日在北港體育館登場

由體育署、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會與中華帕拉林匹克協會、雲林縣政府主辦的全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽，將於本月28日在...

高山茶都嘉義博茶會去年遊客大減 議員建議換地點舉辦

去年高山茶都嘉義博茶會第4年在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦，9天活動遊客人數約13.8萬人次，相較前年34.6萬人次、2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦