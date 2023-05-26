台南藍軍轟「國父銅像」何時重見天日 市府：要有共識

台南市議員王家貞今天在總質詢，指賴清德在台南市長任內，被蔡丁貴拉倒的國父銅像，在國民黨團募款修復後，鎖在冰冷的柳營科技園區鐵櫃內，至今仍未重現天日，市府文化局回覆說，國父銅像移置議題，因社會大眾關注及正反意見不一，故先置於柳科典藏庫房。

王家貞痛批，一路走來她跟國民黨團努力的讓國父銅像重見天日，今天大家就來回顧這段歷史，2014年2月22日位於台南民生綠園的國父銅像被獨派人士蔡丁貴等人，用繩索拉倒扯斷，自此國父銅像就被深鎖在柳營科技園區，平躺在暗不見天日的鐵櫃，直到現在仍難重見光明。

王家貞指出，因市長黃偉哲曾向議會允諾會讓國父銅像重見天日，副市長葉澤山在文化局長任內，也曾說過預定在兒童科學館讓國父銅像重見光明，要求副市長葉澤山列席備詢。

副市長葉澤山說明，該案原編列270萬元經費，計畫用於銅像安裝、基座設計及紀念活動相關費用，後用於台南公園兒童科學館周邊環境整理。因國父銅像復立過程，社會大眾有不同意見，市府將依「尋求社會最大共識」的原則，評估相關作法。