台南優良社區要砍7棵茄苳樹公民奔走護樹 黃偉哲說話了

台南市東區東寧路、長榮路口的7棵茄苳樹，社區以樹木種在花台恐有危險，貼出公告27日要進行「移除」工程，護樹民眾大力奔走希望「搶救」，希望能刀下留樹，議員黃肇輝上午在市政總質詢時也提出關切，市長黃偉哲表示，因是種在私人土地，會再去勸導。

黃偉哲說，因是私人土地會先去勸導社區，據了解因樹木種在花台，有安全的考量，此事也引以為鑑 ，前人種樹後人乘涼，但前人若種錯樹後人遭殃，這種樹木不應該種在花台；工務局長蘇金安說，社區是擔心影響到花台怕花台倒下來危險。

黃肇輝說，不應是種不種錯的問題，樹木的成長也很難預料，若能排除安全的問題，希望能夠努力朝向搶救樹木。

台南社大研究員吳仁邦說，花台第一優先需要打除，但還需要以每一棵茄苳樹的樹頭(基部)為主，進行拌合有機質(熟化過)及土壤進行覆土，整理往外側成小土堆形式，配合現場空間的景觀考量融合的整理，才能改善樹木的健康度。以美國及歐洲等國家，對樹木較友善的環境，大都會以土堆先建構優質的樹木棲地，再將樹木栽種在上面。