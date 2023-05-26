聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南優良社區要砍7棵茄苳樹公民奔走護樹 黃偉哲說話了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員黃肇輝（右）表示東區一處社區要砍除7棵茄苳樹，引起護樹人士關注，市長黃偉哲（左）說會再加強溝通。記者吳淑玲／攝影
台南市議員黃肇輝（右）表示東區一處社區要砍除7棵茄苳樹，引起護樹人士關注，市長黃偉哲（左）說會再加強溝通。記者吳淑玲／攝影

台南市東區東寧路、長榮路口的7棵茄苳樹，社區以樹木種在花台恐有危險，貼出公告27日要進行「移除」工程，護樹民眾大力奔走希望「搶救」，希望能刀下留樹，議員黃肇輝上午在市政總質詢時也提出關切，市長黃偉哲表示，因是種在私人土地，會再去勸導。

黃偉哲說，因是私人土地會先去勸導社區，據了解因樹木種在花台，有安全的考量，此事也引以為鑑 ，前人種樹後人乘涼，但前人若種錯樹後人遭殃，這種樹木不應該種在花台；工務局長蘇金安說，社區是擔心影響到花台怕花台倒下來危險。

黃肇輝說，不應是種不種錯的問題，樹木的成長也很難預料，若能排除安全的問題，希望能夠努力朝向搶救樹木。

台南社大研究員吳仁邦說，花台第一優先需要打除，但還需要以每一棵茄苳樹的樹頭(基部)為主，進行拌合有機質(熟化過)及土壤進行覆土，整理往外側成小土堆形式，配合現場空間的景觀考量融合的整理，才能改善樹木的健康度。以美國及歐洲等國家，對樹木較友善的環境，大都會以土堆先建構優質的樹木棲地，再將樹木栽種在上面。

東區區長顏能通表示，有找里長也跟社區主委聯絡，希望協助依照公家機關處理樹木的方式，先邀專家學者會勘樹木現地情況再決定解決方案，符合各界的期待，因主委說可以認養但花台要留住，只能現地認養，但若花台不拆除就無法進行棲地改善；顏能通說目視看起來樹木健康及生長情況不錯，還是會再嘗試溝通。

台南市成大學區社區要砍除7棵茄苳樹，護樹團體要求刀下留樹，區公所前往了解，目視樹木目前生長情況良好，只是種在花台上的問題必須解決。圖／讀者提供
台南市成大學區社區要砍除7棵茄苳樹，護樹團體要求刀下留樹，區公所前往了解，目視樹木目前生長情況良好，只是種在花台上的問題必須解決。圖／讀者提供

認養 黃偉哲 黃肇輝

延伸閱讀

看好台南觀光！福泰集團進駐大億麗緻 將斥資10億整建

天馬電台基地空轉13年 郭信良建議改做為安南區政中心

心疼已故員工家貧 台南企業女總座暗助他子女大學畢業

「台灣是世界的夥伴」 黃偉哲呼籲WHA應讓台灣加入

相關新聞

改善行人安全 雲林407處夜間閃光號誌路口恢復三色號誌運轉

行政院會昨通過「行人優先交通安全行動綱領」，雲林縣配合行動綱領及校園通學安全等課題，將在今年底增設及改善人行道計5.2公...

翻轉行人地獄！南市議員：從捷運、鐵路地下化規畫一併改善

台南市議員黃肇輝今天總質針對台南重大交通建設，包含捷運、鐵路地下化要求做好規畫，透過新的建設，一併改善交通地獄的問題，捷...

雲林肉品市場改建缺糧 張麗善向中央爭取獲8億元挹注

雲林縣是養豬大縣，肉品市場成立40餘年，廠區設施、設備老化，缺乏冷鏈、物流規畫，去年9月動土進行第一期改建工程，工程預算...

台南藍軍轟「國父銅像」何時重見天日 市府：要有共識

台南市議員王家貞今天在總質詢，指賴清德在台南市長任內，被蔡丁貴拉倒的國父銅像，在國民黨團募款修復後，鎖在冰冷的柳營科技園...

奧運輪椅舞蹈國家隊選拔賽 本周日在北港體育館登場

由體育署、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會與中華帕拉林匹克協會、雲林縣政府主辦的全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽，將於本月28日在...

高山茶都嘉義博茶會去年遊客大減 議員建議換地點舉辦

去年高山茶都嘉義博茶會第4年在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦，9天活動遊客人數約13.8萬人次，相較前年34.6萬人次、2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦