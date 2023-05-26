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台南優良社區要砍7棵茄苳樹公民奔走護樹 黃偉哲說話了
台南市東區東寧路、長榮路口的7棵茄苳樹，社區以樹木種在花台恐有危險，貼出公告27日要進行「移除」工程，護樹民眾大力奔走希望「搶救」，希望能刀下留樹，議員黃肇輝上午在市政總質詢時也提出關切，市長黃偉哲表示，因是種在私人土地，會再去勸導。
黃偉哲說，因是私人土地會先去勸導社區，據了解因樹木種在花台，有安全的考量，此事也引以為鑑 ，前人種樹後人乘涼，但前人若種錯樹後人遭殃，這種樹木不應該種在花台；工務局長蘇金安說，社區是擔心影響到花台怕花台倒下來危險。
黃肇輝說，不應是種不種錯的問題，樹木的成長也很難預料，若能排除安全的問題，希望能夠努力朝向搶救樹木。
台南社大研究員吳仁邦說，花台第一優先需要打除，但還需要以每一棵茄苳樹的樹頭(基部)為主，進行拌合有機質(熟化過)及土壤進行覆土，整理往外側成小土堆形式，配合現場空間的景觀考量融合的整理，才能改善樹木的健康度。以美國及歐洲等國家，對樹木較友善的環境，大都會以土堆先建構優質的樹木棲地，再將樹木栽種在上面。
東區區長顏能通表示，有找里長也跟社區主委聯絡，希望協助依照公家機關處理樹木的方式，先邀專家學者會勘樹木現地情況再決定解決方案，符合各界的期待，因主委說可以認養但花台要留住，只能現地認養，但若花台不拆除就無法進行棲地改善；顏能通說目視看起來樹木健康及生長情況不錯，還是會再嘗試溝通。
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