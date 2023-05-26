洗刷行人地獄 嘉義市大雅路黑板樹移除改善人行道工程啟動

嘉義市大雅路1段人行道種植逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大根隆起造成鋪面破損，路不平，曾發生樹倒意外事件，市府優先移除高風險及腐朽黑板樹，配合行政院推動行人優先交通安全行動綱領，標本兼治一併改善人行道。

大雅路成排黑板樹，樹形高大板根凸起，造成人行步道破碎，妨礙通行安全，引起民怨，要求移除「根除禍患」，市府10多年前計畫移除，遭部分人士反對，經溝通協調，優先移除高風險、罹褐根病、腐朽黑板樹。

居民說，逾百棵黑板樹板根隆起，步道破碎，修補多次都沒用，破壞步道，影響通行安全還釀水患，連公車候車亭步道都破，市府花錢修修補補都沒用；議員質詢批黑板樹結實開花產生臭味，要求市府移除黑板樹。

2年前，大雅路1段有棵約3層樓高黑板樹，連根倒下，整株橫躺在車道，所幸未波及人車，卻讓居民及用路人心驚膽跳；議員及居民說，行道樹是城市重要意象，行道樹須搭配以人為本的規畫，兼顧生態美觀及安全。

市府建設處說，大雅路1段原有黑板樹132棵，2021年5月林試所專家評估砍除12棵，後陸續因褐根病砍除6棵，去年按說明會結論及嘉大評估報告，砍除7棵，剩餘87棵，持續追蹤生長情形，配合專家學者評估處理，維護用路人安全，颱風期到來，為人車安全將加速清理。