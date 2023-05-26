嘉市興中市場下月拆 文史人士盼保留轉型

嘉義市文化路商圈旁民營的興中市場經營逾半世紀已經停業，該市場地主財團法人博愛仁愛之家與承租戶打官司勝訴確定，下通牒要求搬遷，並於6月底強制拆除收回市場，有文史人士盼保留老市場及裡面荒廢的國寶大戲院，轉型青創市集；市府表示，地主無意願保留，也還沒接獲文資申請。

嘉市文化局文化資產科指出，曾洽詢博愛仁愛之家是否申請舊屋補助修繕等相關計畫，對方不願意，不過地主或外人覺得有保存價值都能提報文資審查，而循文資法最重要須做「再利用」，但屬私人產權，若有團體或人員願承接此處，應先與博愛仁愛之家協商。

興中市場70多歲賴姓承租戶是第2代居民，他見證市場從繁榮到沒落，表示承租戶不接受博愛仁愛之家調漲租金，雙方打官司，承租戶敗訴確定，當初40戶搬遷到剩20多戶，去年博愛之家要求限期搬遷。

市場旁邊商家認為，過去市場是神明衣、布莊、鈕扣等商行還有戲院，人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，拆除可惜，希望轉型。洪雅文化協會總幹事余國信說，希望市府出面搶救老市場、老戲院，轉型青創市集，至少留下老戲院。

博愛仁愛之家陳姓科長說，市場木造建物荒廢有傾倒之虞，董事會也不同意依文資法保留，但還未討論收回市場後的用途。