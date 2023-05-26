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嘉縣400萬建路口監視器 議員促追加

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣警局今年編400萬裝設路口監視器，被議員認為預算太低。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警局今年編400萬裝設路口監視器，被議員認為預算太低。圖／嘉義縣警局提供

嘉義縣警察局今年編列400萬元建置路口監視器，有議員昨天質詢認為預算過少，也有議員舉例竹崎鄉1處車流量大的路口近日重傷車禍，要查事故過程卻沒監視器，希望全面檢視需要裝監視器的路口，預算方面議會大力支持；縣警局回應，已請各分局盤點需求回報。

縣警局表示，400萬為中央一般性補助款，預計在35處路口裝106支監視器，另將部分原有的機組增設錄影鏡頭，若縣府同意再核撥經費，會依村里要道、車禍事故率等因素決定新裝監視器在需要之處。

議員詹琬蓁定期會質詢說，嘉縣路口監視器覆蓋率嚴重不足，很多案子也要透過監視器破案，希望警方做全縣調查，以專業判斷何處需要裝設，盡快回覆所需數量；議員何子凡說，竹崎外環道1處十字路口是166線道出入的重要路口，車流量大，近日有家長送小孩上學後與轉彎車輛擦撞，要釐清發生過程發現沒裝監視器，讓居民很驚訝，希望警方依車流量、肇事率等數據，盤點該裝監視器的路口。

縣警察局長林宏儒說，縣內1037個重要路口共裝5154支監視器，其中1369支搭載車牌辨識系統，去年藉調閱監視器破獲147件案件，今年起至2026年每年編列720萬元增購車牌辨識系統，盼將覆蓋率提升至50%。

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