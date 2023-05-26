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傳黃牛代辦漁保 南市漁會嚴審

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查防不法。記者鄭惠仁／攝影
民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查防不法。記者鄭惠仁／攝影

漁民加入區漁會的勞健保費比參加職業工會投保便宜，還可申請信貸，台南市區漁會發現疑似出現代辦黃牛，收取3000至1萬元不等協助申請加入會員；南市區漁會指出，為此加嚴審查，曾1個月退回40多件，發現竟有人申請所附的工作照竟雷同，呼籲民眾檢舉，查獲黃牛將送法辦，絕不寬貸。

據了解，勞保局發現有人未實際從事捕魚工作卻加入漁保，把區漁會列入重要的觀察對象，2年多前稽查時曾經發現200多人不符合資格。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，漁會會員的勞健保費用政府有補助，比參加職業工會勞健保低200至300元，還可申請70萬信貸，吸引很多人來加漁保，但條件須從事捕撈等漁業相關工作，黃牛業者準備漁具、漁獲等照片資料，幫非漁業人員通過審查。

台南區漁會目前會員3萬多人，平均每月申請加入近200件，南市區漁會嚴加審查後，發現有些人檢附的資料相似度極高，例如漁獲照片竟一樣，本月已退回20多件。

林鈺昕也說，有漁會會員在非漁業工作時受傷，因資格不符無法申請到職災補助，所以除非有實際從事漁業才較有保障。

健保 黃牛 職業工會 漁民 職災

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