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影／台南技職博覽會連辦3天 80個攤位供學生探索興趣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影

台南市2023技職博覽會今起3天在遠東科大體育館登場，市長黃偉哲出席開幕、參觀會場攤位與師生互動。黃偉哲表示，這是台南技職教育盛會，今年攤位多元，學校及企業都踴躍設攤，歡迎家長陪孩子來探索興趣，也讓學子多一分瞭解升學選擇。

黃偉哲表示，透過技職博覽會及早瞭解自己的職涯志趣所在非常重要，能減少畢業了才發現念錯科系、工作了才發現入錯行的困境。提早進入有興趣的領域，就能得到更好的學習及職業生涯的成就。

台南技職博覽會今年邁入第9年，前幾年因疫情關係，實體博覽會改為線上博覽會，今年終於恢復實體舉辦。台南市技職博覽會向來受到各縣市學生的好評，今年約有80個攤位，有高中職也有科大、科技院校，甚至是觀光工廠協會都來共襄盛舉。同學來參加博覽會，能更加瞭解自己，尋找可能有興趣的職業，或想要專精的技能，即早規劃未來生涯。

教育局表示，今年技職博覽會集結產官學界資源，設置攤位，包括勞動部雲嘉南分署、業界廠商、台南市推動觀光工廠協會、技專院校和高中職等皆出席參展。現場除由各攤位向現場學生展示教學特色與成果外，還新增實作體驗區，邀請技職達人面對面教導學生壽司製作、烘焙、指甲彩繪、身體彩繪等，讓學生透過手作，發掘自已的興趣，也做為日後選填志願的參考。

教育局說，今年恢復辦理實體博覽會，過去因應疫情而推出的技職博覽會網站也會持續運作，即使在家裡，也能透過電腦、手機，了解台南的技職教育資訊，協助學生生涯抉擇，歡迎家長與孩子上網使用 (網址https://tctee.tn.edu.tw)。

讓孩子適性發展是南市府重要目標，除舉辦技職博覽會，國中暑期技職體驗課程及營隊也將陸續啟動。此外，南市府也分別在後甲國中、六甲國中及安順國中設置3所區域職業試探與體驗示範中心，並於佳里國中後港校區設置佳里技職教育及職業試探推動中心，提供國中1、2年級與國小高年級試探體驗活動，盼引導孩子們即早了解自己的志趣，勾勒未來生涯規劃。

台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連三天，市長黃偉哲鼓勵學子及早探索職涯。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連三天，市長黃偉哲鼓勵學子及早探索職涯。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影
台南技職博覽會連辦三天。記者周宗禎／攝影

台南 黃偉哲 疫情 職涯

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