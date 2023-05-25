台南大觀音亭浴佛節辦佛誕平安齋宴 席開125桌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
明天是釋迦牟尼佛誕紀念日，台南市北區大觀音亭今明兩天舉辦「釋迦牟尼佛佛誕浴佛節活動」。記者鄭惠仁／攝影
明天是釋迦牟尼佛誕紀念日，台南市北區大觀音亭今明兩天舉辦「釋迦牟尼佛佛誕浴佛節活動」。記者鄭惠仁／攝影

明天農曆4月8日為釋迦牟尼佛誕紀念日， 台南市北區大觀音亭今天舉辦「釋迦牟尼佛佛誕浴佛節活動」，疫情解封，明天26日復辦佛誕平安齋宴，席開125桌，並準備「佛茶」贈與來浴佛的信徒 。

大觀音亭循例，今天佛誕前一天禮請白河大仙寺出家師父舉辦消災法會，誦念金剛般若波羅蜜經，隨後念 「浴佛偈」帶領信眾至浴佛台浴佛 並領取由各式中藥材所熬製的 「佛茶」。

大觀音亭說，根據《浴像功德經》所述，「若欲沐像，應以牛頭栴檀、紫檀、多摩羅香、2甘松、芎藭、白檀、欝金、龍腦、沈香、麝香、丁香，以如是等種種妙香，隨甘松、芎藭、白檀、欝金、龍腦、沈香、麝香、丁香，以如是等種種妙香，隨所得者，所得者，以為湯水置淨器中。」

由於經典所記載的香料多為名貴材料，部分取得不易，民間多以用甘草、桂枝、薄荷甘草、桂枝、薄荷熬煮，除了浴佛，在炎在炎熱的天氣飲用也可達到清涼退火的效果。

大觀音亭指出，明天佛誕正日，舉辦平安齋宴，席開 125桌，分3梯次上午 10 點半開席。 過去因疫情停辦 3 年，今年復辦平安齋宴，無論信眾、廟方人員或任何人路過，甚至街友都能隨機入座用餐，象徵 「呷平安」 。

法師說，當浴佛時，不單是洗去塵埃 更是以佛法來洗除眾生的煩惱，能使眾生增長智慧，並期許社會祥和平安。

明天是釋迦牟尼佛誕紀念日，台南市北區大觀音亭今明兩天舉辦「釋迦牟尼佛佛誕浴佛節活動」。記者鄭惠仁／攝影
明天是釋迦牟尼佛誕紀念日，台南市北區大觀音亭今明兩天舉辦「釋迦牟尼佛佛誕浴佛節活動」。記者鄭惠仁／攝影

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