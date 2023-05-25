台南3歲女童遭撞亡 「會一直記得妺妹」黃偉哲承諾盡速建構行人安全網

行政院院會今天通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，配合所訂定各項工作全力以赴，建構行人優先安全用路環境。

台南市3歲女童和媽媽一起走斑馬線，卻不幸被未禮讓行人的汽車撞擊身亡，全民怒火痛批「行人地獄」，加速政府改善行人環境的作為。

市長黃偉哲昨晚在臉書透露3歲小妹妹的媽媽轉入普通病房持續努力復健，他也到醫院探視並說明，關於交通改善的問題，市府以最快的速度執行「百大路口安全行動」，對設置行人專用時相、人本交通設計及重要路口及校園通學步道的道路環境等措施。

黃偉哲說，行政院今天通過交通部提報的「道安行動綱領計畫」，嚴格從教育、工程、執法跟監理四個面向明確規範政策做法，台南市政府全力配合、落實執行。

黃偉哲承諾「我們都一樣，會一直記得妹妹。我也會用最大的努力來建構台南市的交通安全網、強力執法取締違規。」

交通局長王銘德表示，行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，共計19項行動方案，多數工作需由地方政府落實執行，南市道安團隊責無旁貸。

市長黃偉哲已宣示展開「百大路口安全行動」計畫，預計年底前至少完成100處路口採行人專用、行人綠燈早開方式改善，同時於道路更新時一併處理行穿線退縮、增設庇護島等人本設計，相關工作正如火如荼展開。

在工程方面，今年向中央申請「提升道路品質計畫補助」約16.7億，計畫內相關道路連同檢視行人安全環境需求納入工程改善；另爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」約4.4億，其中包含27校通學步道與路口改善經費。

路口行人改善方面，市府編列預算辦理路口人本通行安全提升計畫與增設行人號誌倒數計時燈，經費約4000萬；而今年也響應中央政策，預計於新營區中正路與三民路周邊，設置「行人及高齡友善示範區」，透過放大行人燈箱、行穿線(含停止線)退縮等路口改善工程，讓民眾通行更為安全。