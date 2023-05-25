化製車1天只收1次…臭氣惹民怨 雲縣提解方求中央認同

雲林縣政府列管的3家化製廠遭地方頻陳情周邊異味飄散，民眾長期生活在臭氣沖天的生活環境中極為難耐，縣府調查發現是畜禽屠宰下腳料、斃死畜禽及動物性廢渣等原料堆置區傳出味道，加上運送過程沒有冷凍設施，腐臭味加劇，縣長張麗善說，除加強稽查，也持續跟中央爭取補助設備，或增加化製車巡迴次數，解決源頭問題。

縣內化製廠分別位於褒忠、水林、元長等3鄉，處理量是1000、300、2200公噸，其中元長鄉處理量最大，但廠房去年遭遇祝融，正在他處興建廠房，目前量能由褒忠的業者承接。

雲林縣養豬頭數約156萬頭，損耗比例約1至2％，而養豬場會跟化製廠簽署合約，1天1趟到場外收運病死豬，今天部分議員認為，現在的處理量能都集中在褒忠、水林2家業者身上，在收運次數不變狀況下，他們的運載量很大，加上病死豬暴露戶外，肢體因高溫曝曬而膨脹、內臟腐化等產生惡臭，處理起來並不容易。

縣長張麗善說，除環保局會派員稽查，數值超標或違規達3次就會勒令停工，但其實問題出在源頭，化製車沒辦法在第一時間收運，盼農委會在百億基金中協助放寬標準，同意補助畜牧場裝設冷藏設備、延緩發臭。

不過農委會考量，憂心因此出現私宰死豬漏洞，且有流入市面之虞；議員黃文祥說，縣內豬隻都是送到肉品市場屠宰，數量可以控管，認為發生這種疑慮的機會低，怒轟中央「脫褲子放屁」，要求縣府持續溝通。