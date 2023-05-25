經濟部證實台南2處光電場非法埋爐碴 市府處理進度曝

經濟部工業局去年12月14日發公文給台南市政府，北門及七股兩處光電場非法掩埋爐碴，議員盧昆福上午市政總質詢詢問環保局長許仁澤是否掌握？許仁澤回答有收到名單，業者申請管溝回填及公共工程道路相關回填用途，卻非法作為鋪面工程使用，數量約2千3百萬噸，除處分罰款外也要求業者在7月前清除完畢。

去年12月14日經濟部工業局發公文給台南市政府，指北門區第一期太陽光電發電系統工程，違法使用116.1公噸爐碴回填「電力儲能升壓站」底部；台糖公司「公開招標不適耕作地建置太陽能光電發電設施案（台南市七股B區）天衝暨天禽場址PV案場」土建施工也違法使用2219.4公噸回填道路鋪面工程。

環保局長許仁澤說明處理過程，工業局去年9月15日及21日前往七股、北門等3處太陽能電工程案場稽查，發現使用CLSM（低強度回填材質）（含爐碴），其中2處作為鋪面工程使用，非屬管溝回填及公共工程道路相關回填之用途，並去年12月14日函文給環保局，環保局立即在20日針對七股及北門2處光電場提供料源的廠商開罰1.2萬元，限期今年3月6日前完成改善，複查後發現未改善，再次開罰2.4萬元，並限期於7月3日前完成改善，總計裁處金額達3.6萬元。

環保局說，其中七股案址違法使用2219.4公噸，已清理2244.64公噸，環保局已於5月12日至現場複查，現場違規使用之CLSM（含爐碴）已完成刨除並清除完畢，且經比對清運磅單，數量已超出違規使用量，確認改善完成，尚未改善完成的北門案址，違法使用116.1噸，限期於7月3日前改善完成，如未改善按次處分。

至於台南社大研究人員指在案場附近也有發現爐碴，質疑還有更多非法掩埋瀘碴，環保局表示，北門和七股這2場光電場，供料廠商有向經濟部申報使用爐碴回填在管溝，卻非法使用在道路鋪面，依廢棄物清理法開罰供料廠商；和經發局及農業局也全面清查中，若有檢舉也會前往調查。

盧昆福不滿不肖廠商在魚塭回填瀘碴，建議市府先撤銷業者的興辦計畫書，或先扣押電費，直到業者完成改善後，再恢復電業營運。去年就收到公文，時間都超過了，若逾期未清理完成，就扣押違法所得。