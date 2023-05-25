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超吸睛！滿開鳳凰花環繞觀景台 嘉義梅山公園成拍美照夯點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供
嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供

鳳凰花開季到，嘉義梅山公園內巨大鳳凰樹正滿開重，鮮橘花朵環繞圓弧旋轉樓梯觀景台美景，近日成嘉義賞花搶拍美照夯點，艷陽高照仍吸引許多遊客及攝影玩家前往取景美拍。

位於台3線旁的嘉義縣梅山公園，是著名的賞梅景點，園內一棵大鳳凰花樹正達滿開期，橘花全綻開，加上星光廣場旋轉觀景台相呼應，近日拍攝人潮絡繹不絕。

攝影玩家劉嘉聖說，嘉義縣今年以梅山公園這棵鳳凰樹花開最美，往年都沒這麼美，目前花朵滿開，真的很美，昨天天候不佳去拍攝的人較少，今天天氣晴下午他會再去拍攝。

梅山公園鳳凰樹因有網美在高台上拍照，近日在網路上爆紅，吸引遊客前往觀賞，也有攝影玩家期待午後雷陣雨，能拍到滿地橘紅的浪漫美景，嘉義這2天雖艷陽高照，拍攝人潮仍絡繹不絕。

嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供
嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供
嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供
嘉義梅山公園鳳凰花樹滿開，環繞著圓弧觀景台樓梯，畫面相當美麗。圖／攝影玩家劉嘉聖提供

嘉義 賞花

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