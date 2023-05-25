憶兒時廟會 嘉義民雄農工生伴華山爺奶舞神龍打戰鼓

嘉義華山基金會民雄站為完成83歲謝姓婦人「想再跟大家出去玩」心願，今天中午由民雄農工街舞社及民俗技藝社學生們，陪伴與指導10名老人家齊舞神龍打戰鼓，讓老人家重溫兒時廟會回憶，也為6月29日將於朴子舉辦的「愛老人迓媽祖也瘋狂」嘉年華揭開序幕。

民雄站長鄭雅純說，83歲謝阿嬤在這3年防疫期間，最常說的一句話就是「不知道我還有沒有機會再跟大家一起出去玩…」，今天以「愛老人端午動起來」活動，與民雄農工學生一起幫長輩圓夢。

70歲的蔡木彬，20多歲時因眼睛病變失明，但今天初體驗打戰鼓，拍子跟上節奏，讓人精驗，蔡木彬說，他憶起小時看廟會時北管音樂壯觀情景，下個月29日他將擔任大鼓領隊演出。

民雄農工民俗技藝社表示，特別為長輩們設計舞龍舞獅演出與體驗，演出神龍舞動，展現廟會的傳統魅力與熱情，一起重溫廟會熱鬧氣氛；華山基金會辦「愛老人端午動起來」，也贈送過香爐的平安符，讓長輩將平安帶回家。