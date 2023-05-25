台南親子嘉年華527大登場 YOYO全明星與屁偵探來唱跳

甚受小朋友喜愛的台南市親子嘉年華27日將在永華市政中心西側廣場登場，活動免費入場不用報名，舞台活動有YOYO家族19名哥哥姐姐及屁屁偵探等10名以上超人氣卡通明星輪番動感唱跳，教育局今天表示，會場內則有15項闖關遊戲及多元特色攤位，歡迎大小朋友來嗨翻天。

教育局，為促進正向親子關係發展，大力推動友善的親子遊憩空間及各種親子活動，今年的嘉年華由大明星主題遊行開場，讓大小朋友近距離一睹YOYO哥哥姐姐及卡通明星風釆，還有20多場精彩的舞台表演活動，小朋友們可以鎖定特別喜愛的明星盡情欣賞。

此次親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了舞台表演，還有至少15項有獎闖關活動，以及23個特色攤位，家長們可一邊欣賞明星表演，一邊趣味闖關，還可以參與有獎徵答及摸彩等活動，讓親子度過歡樂充實的周末。

會場南側的南島路會交通管制，從建平路至西南榕大道間禁止汽機車進入，減低對周遭交通造成衝擊；民眾可由交通懶人卡及交通管制、停車位置圖，獲得公車接駁及會場週邊停車資訊。活動流程表、場地配置圖及交通資訊圖卡均PO於「教育花路米」FB。

教育局也提醒，近日氣候多變，請家長記得攜帶遮陽或遮雨用具，並隨時給孩子補充水分，另為預防腸病毒等疫病，會場的各個出入口也會準備酒精、口罩等防疫用品供民眾使用，希望讓大家快快樂樂平平安安地參加嘉年華盛會。活動時間5月27日上午10點至下午4點。