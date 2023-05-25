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口湖養殖池邊蛤屍遍野 養殖戶打撈池裡的：都去了了！
雲林縣沿海鄉鎮文蛤暴斃災情頻傳，縣長張麗善今天到口湖鄉現勘，養殖戶從池裡撈起文蛤，失望地說「都全軍覆沒了！」公所統計受災面積已逾全鄉養殖面積5％，縣府農業處勘後緊急提報天然災害現金救助，希望中央公布核定補助。
雲林縣文蛤養殖重鎮在台西、麥寮、口湖及四湖，總計面積約3300多公頃，產量約3萬1450公噸，產值近17億元，是沿海重要經濟產業，日前，縣府農業處已提報台西鄉啟動天災救助，今天再到口湖鄉勘查，其養殖面積1300多公頃，獲通報面積超過380公頃，多半池子的死亡程度超過9成。
「只要下一場雨就死一波！」口湖養殖戶無奈地說，成蛤已經很難養、大量死亡了，現在連不容易死的蛤苗也無法倖免，就算落實管理，也難抵極端氣候的威脅，幾乎沒得收成，苦不堪言、欲哭無淚。
張麗善表示，沿海鄉鎮的文蛤池，飽受氣候變遷帶來的氣溫冷熱交替，受不了而死亡，經計算，口湖鄉的受災比例已達天災救助標準，已指示縣府今日發函農委會建請口湖鄉開放申報救助，每公頃補助11萬8千元，希望中央能連同日前提報的台西鄉，盡快公告申報，補貼養殖戶損失。
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