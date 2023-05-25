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台塑企業邀如果兒童劇團來嘉 明晚7點太保南新國小開演
推動公益入鄉藝文紮根，台塑企業暨王詹樣公益信託明天晚上7點邀請到「如果兒童劇團」，到嘉義縣太保市南新國小操場熱鬧開演；台塑企業表示，去年受疫情影響停辦，今年這場是第3次贊助劇團在太保市演出，盼擴大孩子們的藝術視野。
台塑企業表示，明晚演出的「媽媽咪噢！」往年均吸引超過1500位親子參與，有豐富好玩的互動橋段，讓場景從台上延伸到台下，小朋友們能跟著唱跳，打破舞台與觀眾席的界線。
2022年因新冠肺炎疫情影響，台塑企業暫停辦理演出，今年疫情趨緩恢復，再次邀請藝人趙自強所創立的「如果兒童劇團」來太保市演出，讓鄉親就近在社區校園觀賞，提升地方文化氣息，擴大孩子們的藝術視野。
台塑企業指出，在太保市設廠已44年，創造在地就業機會，也長期回饋地方。台塑企業暨王詹樣公益信託（創辦人王永在），2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，陸續贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲等文化藝術團體至全台演出，截至2019年已演出362場，累計逾36萬觀賞人次。
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