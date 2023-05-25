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嘉義市鬧區興中市場下月拆除 文史團體盼保留即將消失地景轉型

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路夜市旁民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區唯一荒廢老戲院國寶戲院，市場地主財團法人博愛仁愛之家與20多戶承租戶打官司勝訴確定，下通碟要承租戶搬遷，6月底強制拆除，老市場及老戲院的文化地景即將消失，洪雅文化協會總幹事余國信盼市府出面，搶救具文史底蘊老市場、老戲院，轉型青創市集。

70多歲賴姓承租戶是第二代居民，父親在市場經營中藥材，見證市場從繁榮到沒落，他說，承租戶不接受博愛之家調漲租金，雙方打官司，他們承租戶敗訴確定，當初40戶搬遷到剩20多戶，去年博愛之家要求搬遷遭拒，又委託律師限期搬遷，簽協議書者不必付訴訟費。

外傳博愛之家收回市場要轉賣財團，博愛之家陳姓科長否認，他說，市場木造建物荒廢有傾倒之虞，官司勝訴並為公共安全，收回市場6月底強制執行，董事會處分不動產要遵照財團法人法規定，董事會不同意依文資法保留，還未討論市場收回用途。

市場在熱鬧文化商圈，隱身市場國寶戲院前身是1946年成立的興中戲院，曾是故國寶級布袋戲大師黃海岱長子黃俊卿領軍五洲園第二團公演戲院。據嘉義市老戲院踏查誌，興中戲院1980年代因稅務問題一度休業，後申請國寶戲院重出江湖，1997年停業。

市場旁商家說，過去市場是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，拆除可惜，博愛之家是公益法人，希望轉型利益大眾；余國信希望市府出面，搶救老市場、老戲院，轉型青創市集，若無法保留市場，希望保留老戲院。市府文化局文資科說，無團體及個人申請依文資法，保留老市場、老戲院，博愛之家也不同意保留，保留最重要是修復再利用，若有團體願意承接，與博愛之家協商保留是最好方法。

興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影
興中市場過去是神明衣、布莊、鈕扣等商行及戲院人聲鼎沸鬧市，是老嘉義人共同回憶，下月拆除消失。記者魯永明／攝影

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