複製朝天宮模式拚觀光 西螺福興宮把香客變遊客

推「香客變遊客」策略奏效，雲林縣政府統計北港朝天宮等媽祖廟香火鼎盛，1至3月吸引460多萬人次進香、遊玩，創縣內觀光人數第1。縣府文化觀光處指出，也規畫將此模式複製到大甲媽祖每年均駐駕的西螺福興宮，擬搭配農特產，爭取納入全台觀光景點中，可望帶動周邊延平老街等人潮。

雲林今年累計至今全縣觀光人數直逼900萬人次，比去年整年度還多，縣府文觀處長陳璧君說，北港朝天宮從農曆新年開始，無論平假日人潮都很多，搭配廟前老街、北港武德宮財神廟等周邊景點，香客變遊客，預估6月突破千萬人次紀錄。

陳璧君說，西螺鎮與北港鎮具同等發展潛力，除將複製宗教聖地模式推展新觀光，優先串連鄰近西螺大橋、延平老街及鎮街鬧區成為觀光生活圈、帶動人潮，也會搭配二崙、崙背2鄉所盛產的季節水果哈蜜瓜和西瓜，及觀光工廠、詔安客家文化館等，推展大西螺地區觀光。

為精準統計訪客人數，西螺福興宮已投入數十萬經費布建1套人次計算AI設備系統，準備未來轉型國內重要觀光景點；陳璧君表示，一旦被中央納入國內觀光景點，縣府也會列入觀光行銷重點。