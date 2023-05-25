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擺交通錐防違停 人行道更窄更難行 嘉市府改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市民樂街陽明醫院側畫標線型人行道，擺交通錐防違停導致更狹窄，民眾推輪椅最多僅能單向通行。圖／嘉義市警局提供
嘉義市民樂街陽明醫院側畫標線型人行道，擺交通錐防違停導致更狹窄，民眾推輪椅最多僅能單向通行。圖／嘉義市警局提供

嘉義市民樂街緊鄰陽明醫院的標線型人行道，市府沿線擺交通錐防違停，反使人行空間更窄，有人推著輪椅走在馬路上險象環生，市府交通處表示，會與警方討論調整交通錐與連桿擺放方式，也取締違規；另，優化路口人本交通設施，市府新增兩處路口設行人專用時相。

據了解，市府南棟大樓後側的民樂街狹小，緊鄰陽明醫院，標線人行道常被汽機車占據，擺交通錐後警方曾示範推輪椅的空間足夠通行，但無法雙向。陽明醫院表示，正興建地上11層綜合醫療大樓，地下4層畫有114停車位，預計2年後完工可紓解停車問題。

行人路權近來備受關注，交通處發現T字型、Y字型路口加上行人較多的嘉義火車站周邊、學校附近、大公園等常有潛在行人和車輛衝突，先前民族路與文化路、中山路與林森西路、文化路與友愛路、新榮路與永安街、宣信街與南興路5處已設行人專用時相；體育路與興業東路、垂楊路與文化路口2處則有行人綠燈早開。

交通處指出，中興路與八德路、北園國小旁的北社尾路也新增2處行人專用時相，會持續滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段。

人行道 嘉義 輪椅

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