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改善台南溪北交通路網 增建跨曾文溪大橋2規畫案 6月開標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市議員陳昆和指出，只要南44線及南41線各蓋跨曾文溪大橋，總經費約75億元，就可解決溪北往南科的交通。圖／取自陳昆和臉書
南市議員陳昆和指出，只要南44線及南41線各蓋跨曾文溪大橋，總經費約75億元，就可解決溪北往南科的交通。圖／取自陳昆和臉書

台南溪北地區交通網絡未完善，有議員昨天質詢質疑影響地方發展，尤其西港區南44線、南41線都增闢跨曾文溪橋梁，就可大幅紓解溪北往南科的交通，市長黃偉哲說，將積極爭取工程經費；市府工務局指出，目前有南41線、善化烏橋中路2條將評估做跨曾文溪大橋，預定明年底完成規畫報告。

陳昆和質詢指出，溪南地區有鐵路地下化700多億，北外環一期200多億、溪南花114億蓋1條路到86快速道路往山區，還有台南捷運要花50多億元，希望加速建設溪北交通，只要南44線及南41線各蓋跨曾文溪大橋，總經費約75億元，就可解決溪北往南科的交通。

工務局說明，南41線跨曾文溪橋路線長預計9公里、用地及工程費合計42億元，另條則規畫善化烏橋中路跨曾文溪接市道173線，路線長約3.15公里，用地及工程費合計約40億元，兩規畫案6月開標，另南44線建跨曾文溪橋，因同屬方便西港、佳里及麻豆區銜接南科，還須研議。

陳昆和另關切七股工業區開發進度，也要求在招商前拓寬台17線國姓橋七股路段，以免大型車出入增加交通事故。

經發局表示，七股工業區是採公共工程與招商同步進行，年底第1期整地完成就可招商，加速廠商開發時程；工務局指出，有爭取台17線國姓橋七股路段拓寬4300公尺，公路總局則評估基於交通量分布工業區往返市區車輛達87％，建議樹農溪橋以南從20公尺拓寬至25公尺，長2460公尺、寬25公尺，總經費須4.47億元，正規畫中。

曾文 南科 台南

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